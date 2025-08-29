Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши

Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши

29 августа 2025 14:34
Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши

8 сентября на ТНТ состоится премьера второго сезона сериала «Первокурсницы». Актриса Лариса Баранова, известная зрителям по сериалам «Универ» и «СашаТаня», делится с Киноафишей своей личной киноэнциклопедией: фильмами, изменившими ее восприятие, сериалами, которые вдохновляют, и ролями, ставшими для нее ориентирами.

Ваш любимый режиссер?

Назову сразу двух. Из наших — Никита Михалков. После «Рабы любви» рыдала неделю. Настолько сильно фильм меня задел, что написала Никите Сергеевичу письмо от руки на 12 страниц, полных благодарности и восхищения. Правда, так и не отправила. А фильм «Родня» пересматриваю каждый год: сильные женские образы, которые я бы так хотела сыграть, юмор, боль, женская доля. «Утомленные солнцем» впервые увидела в детстве и до сих пор помню финальную сцену.

Из зарубежных — Квентин Тарантино. Объем, карикатурность и вычурность образов, музыкальная эклектика, вкусные диалоги, месть здесь и сейчас.

Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши
Лариса Баранова

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

«Народ против Ларри Флинта» Милоша Формана. Не знаю, почему именно он на меня произвел невероятное впечатление в юности. Может, из-за любви настоящей, вечной, душераздирающей, преданной, болезненной. Я люблю рок, панк-рок, видимо подача через эти ниточки меня и тронула. Главные роли исполнили Вуди Харрельсон и Кортни Лав (жена Курта Кобейна).

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Посмотрите сериал «ОА» (2016–2019). Он редкий и кому-то поможет преодолеть трудности и найти свое предназначение. Сюжет сложный, но ради финала можно и осилить. А мой любимый сериал — «Сумеречная зона» (1959–2025). Особенно первые 25 сезонов, которые сложно найти, но они — шедевр кинематографии. Я смотрю и наслаждаюсь. Дарю, не благодарите!

Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши
«Первокурсницы»

Любимая комедия?

«Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» Роя Андерссона. Я педагог по фантазии, и этот режиссер своим творчеством разворотит даже устоявшиеся нейронные связи.

Любимая актриса, которая вдохновляет?

Инна Чурикова. Самая любимая, самая талантливая. Роль Вассы Железновой в фильме «Васса» Глеба Панфилова — пример для любой актрисы.

Любимый советский фильм?

«Вам и не снилось» Ильи Фрэза. Когда я забываю, что любовь правит миром, то смотрю этот фильм.

«Сказка странствий» Александра Митты. Если становлюсь плохим человеком, то возвращаюсь к этому фильму. Зло засасывает на дно, а эта кинокартина сразу выбивает пробкой наверх, к свету.

«Дети Дон Кихота» Евгения Карелова. Если кому-то плохо — советую этот фильм. После него над головой летает добро.

Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши
«Первокурсницы»

Что смотрите прямо сейчас?

Изучаю творчество Альфреда Хичкока. Смотрю все подряд залпом, смакую. Он — гений!

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«Оттепель» Валерия Тодоровского. Если вы хотите посмотреть, как снималось кино в советское время и как должны играть актеры, если вам нравится гениальная работа режиссера, оператора, сценариста, художника и композитора, то вам нужен этот сериал.

Фото: Личный архив Ларисы Барановой; ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«После “Властелина колец” я понял, что хочу стать артистом»: актер Артем Гайдуков о кино, вдохновении и съемках в «Знахаре» на ТНТ «После “Властелина колец” я понял, что хочу стать артистом»: актер Артем Гайдуков о кино, вдохновении и съемках в «Знахаре» на ТНТ Читать дальше 29 августа 2025
От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино Читать дальше 26 августа 2025
Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси» Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси» Читать дальше 29 августа 2025
Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Другие среди нас: 7 художественных образов чужаков в кино Читать дальше 29 августа 2025
Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента Читать дальше 29 августа 2025
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Читать дальше 28 августа 2025
Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Читать дальше 28 августа 2025
Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Читать дальше 28 августа 2025
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше