Лариса Баранова ответила на вопросы Киноафиши

8 сентября на ТНТ состоится премьера второго сезона сериала « Первокурсницы ». Актриса Лариса Баранова , известная зрителям по сериалам « Универ » и « СашаТаня », делится с Киноафишей своей личной киноэнциклопедией: фильмами, изменившими ее восприятие, сериалами, которые вдохновляют, и ролями, ставшими для нее ориентирами.

Ваш любимый режиссер?

Назову сразу двух. Из наших — Никита Михалков. После «Рабы любви» рыдала неделю. Настолько сильно фильм меня задел, что написала Никите Сергеевичу письмо от руки на 12 страниц, полных благодарности и восхищения. Правда, так и не отправила. А фильм «Родня» пересматриваю каждый год: сильные женские образы, которые я бы так хотела сыграть, юмор, боль, женская доля. «Утомленные солнцем» впервые увидела в детстве и до сих пор помню финальную сцену.

Из зарубежных — Квентин Тарантино. Объем, карикатурность и вычурность образов, музыкальная эклектика, вкусные диалоги, месть здесь и сейчас.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

«Народ против Ларри Флинта» Милоша Формана. Не знаю, почему именно он на меня произвел невероятное впечатление в юности. Может, из-за любви настоящей, вечной, душераздирающей, преданной, болезненной. Я люблю рок, панк-рок, видимо подача через эти ниточки меня и тронула. Главные роли исполнили Вуди Харрельсон и Кортни Лав (жена Курта Кобейна).

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Посмотрите сериал «ОА» (2016–2019). Он редкий и кому-то поможет преодолеть трудности и найти свое предназначение. Сюжет сложный, но ради финала можно и осилить. А мой любимый сериал — «Сумеречная зона» (1959–2025). Особенно первые 25 сезонов, которые сложно найти, но они — шедевр кинематографии. Я смотрю и наслаждаюсь. Дарю, не благодарите!

Любимая комедия?

«Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» Роя Андерссона. Я педагог по фантазии, и этот режиссер своим творчеством разворотит даже устоявшиеся нейронные связи.

Любимая актриса, которая вдохновляет?

Инна Чурикова. Самая любимая, самая талантливая. Роль Вассы Железновой в фильме «Васса» Глеба Панфилова — пример для любой актрисы.

Любимый советский фильм?

«Вам и не снилось» Ильи Фрэза. Когда я забываю, что любовь правит миром, то смотрю этот фильм.

«Сказка странствий» Александра Митты. Если становлюсь плохим человеком, то возвращаюсь к этому фильму. Зло засасывает на дно, а эта кинокартина сразу выбивает пробкой наверх, к свету.

«Дети Дон Кихота» Евгения Карелова. Если кому-то плохо — советую этот фильм. После него над головой летает добро.

Что смотрите прямо сейчас?

Изучаю творчество Альфреда Хичкока. Смотрю все подряд залпом, смакую. Он — гений!

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«Оттепель» Валерия Тодоровского. Если вы хотите посмотреть, как снималось кино в советское время и как должны играть актеры, если вам нравится гениальная работа режиссера, оператора, сценариста, художника и композитора, то вам нужен этот сериал.