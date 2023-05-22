Квентин Тарантино сообщил о смерти героя Леонадро ДиКаприо из «Однажды… в Голливуде»

Режиссер пообещал рассказать о лучших ролях вымышленного актера в новом выпуске своего подкаста.

Квентин Тарантино в шутку сообщил о смерти вымышленного голливудского актера Рика Далтона, являющегося главным героем фильма «Однажды в... Голливуде». Режиссер опубликовал пост в социальных сетях подкаста The Video Archives, основанного им совместно с соавтором сценария «Криминального чтива» Роджером Эвери. Тарантино написал:

«Мы с сожалением сообщаем о смерти актера Рика Далтона, наиболее известного по ролям в популярном телесериале Bounty Law [«Закон награды»] и трилогии The Fireman [«Пожарный»]. Рик мирно скончался в своем доме на Гавайях, его пережила жена Франческа. Покойся с миром, Рик Далтон (1933–2023)».

Подкаст The Video Archives посвящен обсуждению классических фильмов эпохи VHS, таких как «Лунный гонщик», «Звезда Плейбоя» и «Почтальон всегда звонит дважды». После сообщения о смерти Далтона авторы подкаста пообещали посвятить следующий выпуск передачи лучшим ролям вымышленного актера:

«Из-за его кончины эпизод о «Роллерболе» откладывается. Вместо этого во вторник мы выпустим мемориальный эпизод от Квентина, который будет посвящен лучшим ролям Рика».

Кинотеатр New Beverly Cinema, принадлежащий Тарантино, также опубликовал пост в связи со смертью Далтона, в котором персонаж был назван «замечательным актером».

По сюжету «Однажды в... Голливуде», Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти себе место в стремительно меняющемся мире кино и телевидения. Однажды по соседству с Риком селятся знаменитый режиссер Роман Полански (Рафаль Заверуха) и его жена Шэрон Тейт (Марго Робби), которые даже не подозревают о том, что за ними охотятся члены культа под руководством маньяка Чарльза Мэнсона (Дэймон Херриман).