Квентин Тарантино определился со своим десятым фильмом

По информации The Hollywood Reporter, Квентин Тарантино написал сценарий своего десятого фильма, который может стать последним в его режиссерской карьере.

Проект носит название The Movie Critic («Кинокритик»). Его сюжет по большей части держится в секрете, но, по данным инсайдеров, действие развернется в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а центральным действующим лицом выступит некая женщина.

Возможно, лента будет посвящена Полин Кейл, одному из самых влиятельных американских кинокритиков всех времен. Она не только писала рецензии, но и выпускала целые книги и большие эссе. Особую популярность Кейл принесли ее постоянные конфликты с редакторами и режиссерами. В конце 1970-х она недолго проработала консультантом на студии Paramount по просьбе актера Уоррена Битти («Бонни и Клайд»). Работа Кейл на Paramount совпадает по месту и времени с описанием сюжета. Кроме того, Тарантино является известным фанатом творчества Кейл, что только подкрепляет предположение о том, что фильм расскажет именно о ней.

У проекта пока нет студии-производителя. Согласно The Hollywood Reporter, он будет представлен потенциальным покупателям уже на этой неделе. Лидером гонки за права на картину может стать Sony, поскольку Тарантино находится в близких отношениях с менеджером компании Томом Ротманом. Именно Sony занималась распространением девятого фильма режиссера «Однажды… в Голливуде», а также заключила с ним уникальный контракт, согласно которому со временем права на ленту перейдут к нему.

Тарантино планирует начать съемки «Кинокритика» этой осенью.