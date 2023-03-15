Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Квентин Тарантино определился со своим десятым фильмом

Квентин Тарантино определился со своим десятым фильмом

15 марта 2023 10:09
Квентин Тарантино определился со своим десятым фильмом

Режиссер написал сценарий новой картины и планирует начать ее съемки этой осенью.

По информации The Hollywood Reporter, Квентин Тарантино написал сценарий своего десятого фильма, который может стать последним в его режиссерской карьере.

Проект носит название The Movie Critic («Кинокритик»). Его сюжет по большей части держится в секрете, но, по данным инсайдеров, действие развернется в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а центральным действующим лицом выступит некая женщина.

Возможно, лента будет посвящена Полин Кейл, одному из самых влиятельных американских кинокритиков всех времен. Она не только писала рецензии, но и выпускала целые книги и большие эссе. Особую популярность Кейл принесли ее постоянные конфликты с редакторами и режиссерами. В конце 1970-х она недолго проработала консультантом на студии Paramount по просьбе актера Уоррена Битти («Бонни и Клайд»). Работа Кейл на Paramount совпадает по месту и времени с описанием сюжета. Кроме того, Тарантино является известным фанатом творчества Кейл, что только подкрепляет предположение о том, что фильм расскажет именно о ней.

У проекта пока нет студии-производителя. Согласно The Hollywood Reporter, он будет представлен потенциальным покупателям уже на этой неделе. Лидером гонки за права на картину может стать Sony, поскольку Тарантино находится в близких отношениях с менеджером компании Томом Ротманом. Именно Sony занималась распространением девятого фильма режиссера «Однажды… в Голливуде», а также заключила с ним уникальный контракт, согласно которому со временем права на ленту перейдут к нему.

Тарантино планирует начать съемки «Кинокритика» этой осенью.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Возраст им к лицу: как сейчас выглядят актеры, которые получили «Оскара» в нулевые Читать далее 12 марта 2023
Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Тест: угадай оскароносный фильм по описанию Читать далее 12 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Звезда гонконгских боевиков: 10 интересных фактов о Мишель Йео, получившей «Оскар» за «Лучшую женскую роль» Читать далее 13 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Related video