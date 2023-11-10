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Киноафиша Новости Культовые фильмы про взломщиков сейфов

Культовые фильмы про взломщиков сейфов

10 ноября 2023 14:48
Культовые фильмы про взломщиков сейфов

Небезызвестный персонаж советской классики был уверен, что «вор должен сидеть в тюрьме». Мы придерживаемся того же мнения, однако, следить за тем, как смелые авантюристы и неуловимые взломщики сейфов проворачивают свои аферы – интересно и захватывающе. По крайней мере, на экране. 

Перед тем, как мы приступим к подборке культовых фильмов по этой теме, напомним, что вскрытие замков – не всегда мероприятие нелегальное. И двери, и машины, и те же сейфы вскрывают аккредитованные специалисты профильных служб. Например, если вы потеряли ключи или забыли код.

11 друзей Оушена

Предприимчивый Оушен, не успев выйти на свободу, вновь замышляет дерзкое ограбление. Его команда, в которую входят лучшие из лучших, всего за одну ночь «обносят» сразу несколько хранилищ казино. Как и предполагает жанр, столкнувшись с непредвиденными трудностями, команда все же добивается успеха, но сумеет ли она воспользоваться награбленными богатствами? Намекнем, что у фильма есть продолжение, а бонусом к захватывающему сюжету прилагается просто феноменально звёздный актерский состав.

Культовые фильмы про взломщиков сейфов

Иллюзия обмана

Этот фильм не про взломщиков, точнее, не только о них. Опять перед нами – команда талантливых аферистов-иллюзионистов. Несмотря на то, что мир знает их как фокусников-шоуменов, во время одного из выступлений четверка героев грабит один из европейских банков – и все это в прямом эфире во время своего шоу. Конечно, в конце картины нам раскроют секрет, а что еще важнее – мотив героев, которые пошли на преступление закона.

Культовые фильмы про взломщиков сейфов

Подземка

Герой следующей хорошо известной в узких кругах картины работает взломщиком сейфов. На одном из дел к нему в руки попадает пакет секретных документов, которые наш «медвежатник» решает использовать для шантажа. Очевидно, за ним начинается охота, от которой герой скрывается в подземных тоннелях метро. И здесь начинается самое интересное, ведь подземка встречает его своим самобытным миром и культурой. Ценителям творчества Кристофера Ламберта – рекомендовано к просмотру.

Культовые фильмы про взломщиков сейфов

Медвежатники

Вернемся в 80-е. Сюжет фильма закручивается вокруг необычной парочки – престарелого взломщика с репутацией и молодого парня, который решил пойти по следам своего опытного «коллеги». Несмотря на то, что заядлый «медвежатник» всеми силами пытается передать опыт юноше, не все у них идет гладко, а порой и катастрофически плохо. Но и серьезные дела ждать не могут. Чем все закончится? Оставим интригу зрителям.

Культовые фильмы про взломщиков сейфов

Плохой Санта

Закончим нашу подборку культовой черной комедией. Главный герой, которого, к слову, играет Билли Боб Торнтон, будучи талантливым взломщиком, после выхода на свободу, вновь берется за старое. Циник, алкоголик и бабник, озлобленный на мир, так бы и шел по скользкой дорожке, если бы ему не повстречался скромный мальчишка. Странная команда начинает творить настоящие чудеса, и из вора со стажем наш герой хоть частично, но становится Сантой.

Культовые фильмы про взломщиков сейфов
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