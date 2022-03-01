Крупнейшие голливудские студии останавливают выпуск своих фильмов в России

Сразу несколько крупных американских киностудий отменили свои кинотеатральные премьеры на территории России в связи с обострением ситуации на Украине и последующим гуманитарным кризисом. Об этом сообщает издание Deadline.

Среди студий, отменивших свои релизы, — Disney, снявшая с российского проката мультфильм «Я краснею» от Pixar, премьера которого была запланирована на 10 марта, и Sony, отозвавшая прокат кинокомикса «Морбиус» и других фильмов. Накануне стало известно о том, что Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» Мэтта Ривза, который должен был стартовать в отечественных кинотеатрах уже 3 марта.

Со ссылкой на инсайдеров Deadline передает, что другие голливудские студии «изо всех сил пытаются сформулировать свои собственные стратегии». Также свою позицию высказала Американская ассоциация кинокомпаний, выразив «решительную поддержку энергичному творческому сообществу Украины».

Пока неизвестно, как долго продлится запрет студий на показ своих картин на территории России. В частности, не ясна судьба предстоящего сиквела «Доктора Стрэнджа» от Disney и Marvel в российском прокате, чей релиз должен был состояться 5 мая.