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Киноафиша Новости Критики сдержанно приняли детективный фильм «Бостонский душитель» с Кирой Найтли

Критики сдержанно приняли детективный фильм «Бостонский душитель» с Кирой Найтли

20 марта 2023 11:43
Критики сдержанно приняли детективный фильм «Бостонский душитель» с Кирой Найтли

Средний балл одобрения от журналистов на Rotten Tomatoes составляет 64%.

В сети появились первые рецензии на детективный фильм «Бостонский душитель». Картина, основанная на реальных событиях, повествует о журналистках Лоретте Маклафлин (Кира Найтли) и Джин Коул (Кэрри Кун), расследующих убийства печально известного маньяка по прозвищу «Бостонский душитель» в 1960-х годах, невзирая на весь сексизм и коррупцию своей эпохи.

Лента произвела на журналистов достаточно неоднозначные впечатления. Некоторые авторы похвалили фильм за отличные актерские работы и уважительный подход к воссозданию реальных событий на экране, в то время как другие раскритиковали его за рваный сюжет и отсутствие «собственного лица».

Так, обозреватель Кевин Махер из британского Times написал:

«В этой криминальной драме, основанной на реальной истории, есть почти все, что зрители могут желать получить от острого ревизионистского триллера».

Кортни Ховард из Variety заявила, что фильм заимствует элементы многих культовых представителей жанра триллер, при этом не привнося в него ничего нового:

«Бостонского душителя» можно назвать дальним родственником «Зодиака» с примесями «Семь» и данью уважения реальным участникам показанных событий. Однако этот триллер не соответствует фильмам, которыми вдохновлялись его создатели, и у него почти нет собственного лица».

Ник Аллен с портала RogerEbert.com также отметил, что, хотя фильм вполне успешен в некоторых моментах, он проваливается на более глобальном уровне:

«Режиссеру Мэтту Раскину удалось воздать должное тяжелой работе Лоретты Маклафлин и Джин Коул, но он оказался менее успешен в наполнении этой истории в целом».

Питер Трэвис из ABC посетовал на то, что создатели выбрали неподходящий формат для такой комплексной истории:

«Разочаровывает, что эта огромная и захватывающая криминальная история о двух женщинах-репортерах, которых великолепно сыграли Кира Найтли и Кэрри Кун, была втиснута в двухчасовой фильм вместо сериала».

Средний балл одобрения «Бостонского душителя» от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 64%. Рядовые зрители оценили сериал в 76%.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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