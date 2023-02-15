Критики прохладно приняли новый фильм Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

В сети появились первые рецензии на новый супергеройский блокбастер Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания». В целом критики остались разочарованы третьим сольным фильмом о Скотте Лэнге (Пол Радд) и его товарищах. В настоящий момент средний балл одобрения от прессы на агрегаторе RottenTomatoes у картины составляет всего 53%.

Обозреватель Мик ЛаСалль из издания San Francisco Chronicle заявил, что фильм провалился почти в каждом своем аспекте:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это пример плохой драмы, плохой научной фантастики и пустой траты времени талантливых актеров, таких как Эванджелин Лили и Майкл Дуглас».

Дерек Смит из Slant Magazine признал, что фильм совершенно не похож на начало новой фазы киновселенной Marvel, каким его представляли публике:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» ощущается не как начало новой фазы вселенной Marvel, а как усталое повторение тех же самых приключений, которые мы видели уже много раз».

Энн Хорнадей из Washington Post, как и многие другие журналисты, отметила серьезное падение качества комедийной составляющей картины, которая всегда была важным элементом франшизы о Человеке-муравье:

«Динамичный темп и беззаботный юмор уступили место напыщенной серьезности, очень характерной для оригинальных комиксов».

Возможно, самым радикальным мнением по поводу картины поделилась Кристи Пучко из Mashable:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» — это хаотичная и прискорбно несмешная мешанина, создатели которой совершенно забыли, почему их главного героя когда-то считали забавным. Острые ощущения не просто исчезли, они были похоронены под роем странных сюжетных ухищрений и поистине отвратительной компьютерной графики».

Однако не все авторы относились к ленте исключительно негативно. Например, Мэттью Хафф из AV Club написал, что при определенных условиях фильму все же можно дать шанс:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания», несомненно, вызовет немало споров, но если вы сможете полностью отдаться его повествованию, то два часа фильма пролетят для вас незаметно».

Премьера «Человека-муравья и Осы: Квантомания» состоится 17 февраля.