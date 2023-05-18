Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма

Журналисты похвалили фильм за персонажа Джейсона Момоа, но признали, что лучшие времена франшизы уже прошли.

В сети появились первые рецензии на гоночной боевик «Форсаж 10» режиссера Луи Летерье. Журналисты приняли фильм достаточно сдержанно: они похвалили блокбастер за красочный экшен и отличного злодея Данте в исполнении Джейсона Момоа, но в то же время раскритиковали его за однообразие и глупость сюжета.

Например, автор сайта RogerEbert.com Брайан Таллерико написал:

«Несмотря на то, что в фильме есть немало приятных глупых экшен-сцен, большинство из которых значительно улучшены присутствием на экране Джейсона Момоа, в целом «Форсаж 10» ощущается отчаянно вторичным».

Тим Роби из британского Daily Telegraph также заявил, что картину стоит смотреть в первую очередь из-за главного злодея:

«Момоа — это именно то, чего всегда не хватало этим фильмам: яркий суперзлодей и агент хаоса, который любит взбираться на возвышенности и оттуда устраивать бойню».

В то же время Мэтт Сингер из ScreenCrush отметил, что десятая часть, вероятно, является самым скучным фильмом в рамках серии:

«Впервые в истории франшизы в фильме не оказалось ни одной сцены, которая бы превзошла то, что мы видели раньше».

Брайан Лоури из CNN.com также написал, что «Форсаж», вероятно, изжил себя:

«С коммерческой точки зрения в топливном баке этой франшизы еще достаточно бензина. Но с творческой точки зрения «Форсаж 10», кажется, работает на одних выхлопных газах».

Фрэнк Шек из THR признал, что зрителям, желающим простого удовольствия, все же стоит дать ленте шанс:

«Форсаж 10» спасает то, что этот фильм прекрасно осознает собственную глупость, и поэтому становится занимательной пародией на самого себя».

Общий балл одобрения фильма прессой на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящее время составляет 57%.

Премьера «Форсажа 10» состоится завтра, 19 мая.