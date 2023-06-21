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Киноафиша Новости Кристофер Нолан высказался о проблеме искусственного интеллекта

Кристофер Нолан высказался о проблеме искусственного интеллекта

21 июня 2023 11:26
Кристофер Нолан высказался о проблеме искусственного интеллекта

Режиссер опасается того, что люди слепо уверуют во всемогущество технологий.

Кристофер Нолан поделился своим мнением о стремительном развитии искусственного интеллекта (ИИ). В новом интервью для журнала Wierd режиссер заявил, что многие крупные СМИ долгое время предпочитали закрывать глаза на эту проблему, поскольку она не касалась их напрямую:

«Развитие ИИ, применение этой технологии в вооружениях и проблемы, которые она может создать, были совершенно очевидны в течение многих лет. Мало кто из журналистов удосужился написать об этом. Теперь, когда на рынке появились чат-боты, способные самостоятельно написать статью для газеты, они внезапно ощутили, что наступил кризис».

По мнению Нолана, основная угроза, исходящая от ИИ, заключается в том, что люди слепо поверят в его всемогущество:

«Если мы будем продвигать идею о том, что ИИ всемогущ, то мы неизбежно столкнемся с тем, что он освободит людей от ответственности за их действия — военные, социально-экономические, какие угодно. Самая большая опасность, исходящая от ИИ, заключается в том, что его способности кажутся нам безграничными, из-за чего в нас просыпается тяга к безответственности. Я не знаю, есть ли у этого явления мифологическая подоплека, но на протяжении всей истории человечества людей тянуло создавать ложных идолов, лепить что-то по своему образу и подобию, а затем заявлять о своих божественных способностях».

В то же время режиссер отметил, что у технологии есть и множество достоинств:

«Я чувствую, что ИИ все еще может стать очень мощным инструментом в руках человечества. Я настроен оптимистично и действительно рад его появлению. Но мы должны рассматривать ИИ в первую очередь как инструмент. Человек, который им пользуется, должен нести ответственность за свои действия. Если мы наделим ИИ статусом человеческого существа, как мы поступили с корпорациями, тогда да, у нас возникнут огромные проблемы».

В конце Нолан отметил, что, несмотря на все удобства применения ИИ в кинопроизводстве, он навсегда останется сторонником аналоговых съемок и будет стремиться окружать своих актеров подлинной реальностью.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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