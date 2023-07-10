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Киноафиша Новости Кристофер Нолан утверждает, что в «Оппенгеймере» нет ни одного кадра с компьютерной графикой

Кристофер Нолан утверждает, что в «Оппенгеймере» нет ни одного кадра с компьютерной графикой

10 июля 2023 15:28
Кристофер Нолан утверждает, что в «Оппенгеймере» нет ни одного кадра с компьютерной графикой

Творческой команде удалось снять сцену атомного взрыва без использования спецэффектов.

Кристофер Нолан заявил, что в его новом фильме «Оппенгеймер» нет ни одного кадра, созданного с использованием компьютерной графики.

Режиссер отметил, что спецэффекты не были задействованы даже в сцене взрыва атомной бомбы, которую, казалось бы, иначе снять просто невозможно. Команде пришлось приложить невероятные усилия, чтобы поставить эпизод первого испытания ядерного оружия, состоявшегося в 1945 году. В качестве главного источника вдохновения Нолан использовал воспоминания участников тех событий, описавших атомную вспышку как «невероятно яркое» желтое свечение, которое со временем переходит в красные и фиолетовые тона, открывая перед глазами грибовидное облако. Нолан разрабатывал практические эффекты для картины вместе со специалистом по визуальным эффектам Эндрю Джексоном, ранее работавшим с ним над «Дюнкерком» и «Доводом».

Фильм основан на книге «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», удостоенной Пулитцеровской премии в 2006 году. В картине излагается история жизни легендарного физика Роберта Оппенгеймера (Киллиан Мерфи), возглавившего разработку первых прототипов ядерного оружия. Кроме Мерфи, в фильме снялись Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью и другие звезды.

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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