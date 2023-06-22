Кристофер Нолан предупреждает, что «Оппенгеймер» может оставить зрителей безутешными
По словам режиссера, от фильма не стоит ждать простых ответов на сложные вопросы.
Кристофер Нолан заявил, что для многих людей просмотр «Оппенгеймера» может обернуться серьезным потрясением. В новом интервью для журнала Wired режиссер посоветовал зрителям готовиться к эмоциональному удару:
«Некоторые люди уходят с фильма абсолютно опустошенными. Они не могут говорить. Все дело в том, что в этой истории, в самой основе картины присутствует элемент страха. Но любовь к персонажам, любовь к отношениям в нем сильна как никогда раньше. Это напряженная история, которая предоставляет зрителям интенсивный опыт. Недавно я показал картину одному режиссеру, и он сказал мне, что это у нас вышел своего рода фильм ужасов. Я не мог не согласиться».
Нолан также отметил, что от ленты не стоит ждать простых ответов на сложные вопросы:
«Биография Оппенгеймера — это сплошные сложные вопросы, неразрешимые этические дилеммы, парадоксы. В его истории нет простых ответов, и именно это делает ее такой захватывающей. Я думаю, фильм дает много поводов для искреннего оптимизма, но над всеми ними нависает своеобразный главный вопрос. Мне показалось важным, чтобы после просмотра у людей оставались вопросы, которые бы заставляли их размышлять об увиденном и вступать в дискуссии друг с другом».
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.