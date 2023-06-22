Кристофер Нолан предупреждает, что «Оппенгеймер» может оставить зрителей безутешными

Кристофер Нолан заявил, что для многих людей просмотр «Оппенгеймера» может обернуться серьезным потрясением. В новом интервью для журнала Wired режиссер посоветовал зрителям готовиться к эмоциональному удару:

«Некоторые люди уходят с фильма абсолютно опустошенными. Они не могут говорить. Все дело в том, что в этой истории, в самой основе картины присутствует элемент страха. Но любовь к персонажам, любовь к отношениям в нем сильна как никогда раньше. Это напряженная история, которая предоставляет зрителям интенсивный опыт. Недавно я показал картину одному режиссеру, и он сказал мне, что это у нас вышел своего рода фильм ужасов. Я не мог не согласиться».

Нолан также отметил, что от ленты не стоит ждать простых ответов на сложные вопросы:

«Биография Оппенгеймера — это сплошные сложные вопросы, неразрешимые этические дилеммы, парадоксы. В его истории нет простых ответов, и именно это делает ее такой захватывающей. Я думаю, фильм дает много поводов для искреннего оптимизма, но над всеми ними нависает своеобразный главный вопрос. Мне показалось важным, чтобы после просмотра у людей оставались вопросы, которые бы заставляли их размышлять об увиденном и вступать в дискуссии друг с другом».

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.