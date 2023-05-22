Кристофер Нолан подтвердил, что «Оппенгеймер» станет самым длинным фильмом в его карьере

По словам режиссера, утверждение о том, что картина длится три часа, является почти верным.

Кристофер Нолан подтвердил информацию о том, что «Оппенгеймер» станет самым продолжительным фильмом в его карьере. В новом интервью для Total Film режиссер заявил:

«Он немного дольше самой длинной картины, которую я выпускал ранее».

На данный момент самой продолжительной лентой Нолана является фантастическая драма «Интерстеллар», хронометраж которой составляет 2 часа 49 минут. Режиссер добавил, что предположение о том, что «Оппенгеймер» длится три часа, является почти верным.

Кроме того, он сказал несколько слов о главном герое картины — создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, сыгранном Киллианом Мерфи:

«Мне кажется, что из всех персонажей, с которыми я работал, Оппенгеймер, безусловно, является самым неоднозначным и парадоксальным. Это говорит о многом, учитывая, что я снял три фильма о Бэтмене».

К интервью также присоединилась Эмили Блант, исполнившая в фильме роль биолога и жены Оппенгеймера Кэтрин. Она призналась, что несмотря на то, что фильм повествует об известных исторических событиях, его сюжет полон сюрпризов:

«Сценарий вызывает море эмоций и читается как триллер. Он похож на Троянского коня, маскирующегося под биографический фильм, но на самом деле являющегося триллером. Он действительно бросает в дрожь».

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.