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Киноафиша Новости Кристофер Ллойд получил роль в третьем сезоне «Мандалорца»

Кристофер Ллойд получил роль в третьем сезоне «Мандалорца»

21 марта 2022 10:37
Кристофер Ллойд получил роль в третьем сезоне «Мандалорца»

Из DeLorean в «Мандалорца».

The Hollywood Reporter в эксклюзивном материале сообщает, что актерский состав третьего сезона сериала «Мандалорец» пополнился Кристофером Ллойдом. 83-летний актер прежде всего известен по роли доктора Эмметта Брауна в трилогии «Назад в будущее», в 1984 году он снялся в фильме «Звездный путь 3: В поисках Спока», а теперь он оставит свой след и в «Звездных войнах».

Информация о том, кого именно сыграет в «Мандалорце» Ллойд, держится в секрете. Предполагается, что актер получил гостевую роль, но точное число эпизодов при его участии неизвестно. Ллойд станет не первой знаменитостью, задействованной в «Мандалорце». Так, в двух сериях дебютного сезона фигурировал знаменитый немецкий режиссер Вернер Херцог, сыгравший злодея под прозвищем «Клиент». Гостевые роли в шоу также исполняли Мэтт Лантер, Наталия Тена, Клэнси Браун, Пол Ли и Эми Седарис.

Съемки третьего сезона «Мандалорца» сейчас ведутся в Южной Калифорнии. О дате премьеры новых серий данных пока нет, но предполагается, что сериал вернется в конце текущего года. В прошлом году студия Lucasfilm выпустила мини-сериал «Книга Бобы Фетта», который стал «сезоном 2,5» «Мандалорца», а 25 мая на Disney+ стартует мини-сериал «Оби-Ван Кеноби».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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