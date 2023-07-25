Крис Пайн становится чистильщиком бассейнов в своем режиссерском дебюте

Накануне стал известен список некоторых фильмов, которые будут показаны в сентябре на международном кинофестивале в Торонто. В числе этих картин оказался режиссерский дебют Криса Пайна — комедийный детектив «Чистильщик бассейнов» (Poolman). В честь анонса студия AGC представила первый официальный кадр из фильма, на котором звезда «Стартреков» и «Подземелий и драконов» предстал в крайне необычном для себя образе — бородатого сыщика-любителя.

В центре сюжета окажется Даррен Барренмен (Пайн) — эксцентричный чистильщик бассейнов из солнечной Калифорнии. По своей натуре он мечтатель, а в душе несостоявшийся философ, однако дни напролет он проводит в окрестностях многоквартирного дома в Лос-Анджелесе. Однажды его жизнь полностью меняется, после того как он узнает о зреющем коварном заговоре. Некие люди из высших эшелонов власти намерены провернуть в городе крупнейшую кражу воды. Чтобы предотвратить коррупционное преступление, Даррен самостоятельно берется за сыскную деятельность, благодаря чему он встречает на своем пути ряд колоритных личностей.

Чистильщик бассейно

Вместе с исполнителем ведущей роли в картине сыграли Ариана ДеБос, Дженнифер Джейсон Ли, ДеВанда Уайз, Аннетт Бенинг, Джульетт Миллс, Рэй Уайз и Дэнни ДеВито. Пайн разработал сценарий в соавторстве с Йеном Готлером, а в команде продюсеров с упомянутыми задействована Пэтти Дженкинс. Для последней это уже четвертый совместный проект с Пайном, после дилогии «Чудо-женщина» и мини-сериала «Имя мне Ночь».