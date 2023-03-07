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Киноафиша Новости Крис Эванс влюбляется в агента ЦРУ Ану де Армас в трейлере романтического боевика «Без ответа»

Крис Эванс влюбляется в агента ЦРУ Ану де Армас в трейлере романтического боевика «Без ответа»

7 марта 2023 12:51
Крис Эванс влюбляется в агента ЦРУ Ану де Армас в трейлере романтического боевика «Без ответа»

Для актеров это уже третий совместный проект.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил дебютный трейлер масштабного романтического боевика «Без ответа» (Ghosted), ведущие роли в котором сыграли Крис Эванс и Ана де Армас. Для звезд это уже третий совместный проект после детектива «Достать ножи» и шпионского экшена «Серый человек».

В центре сюжета окажется парень по имени Коул (Эванс), влюбившийся в загадочную Сэди (де Армас). Знакомство быстро перерастает в нечто большее, но из-за неожиданного исчезновения девушки главный герой решается на крупный романтический жест и отправляется Лондон, чтобы сделать возлюбленной сюрприз. Там он навлекает на себя террористическую организацию, однако после того как Сэди вызволяет его, Коул узнает, что его избранница является секретным агентом ЦРУ. Прежде чем они решатся на новый шаг в отношениях, им придется спасти мир.

Режиссером выступил Декстер Флетчер («Рокетмен»). Сценарий написали авторы «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник. В остальной исполнительский ансамбль вошли Эдриан Броуди, Тим Блейк Нельсон, Майк Мо, Эми Седарис, Лиззи Бродвей, Тейт Донован и Мустафа Жакир.

Премьера «Без ответа» намечена на 21 апреля.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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