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Киноафиша Новости «Крик 6» имеет все шансы стать самым коммерчески успешным фильмом серии

«Крик 6» имеет все шансы стать самым коммерчески успешным фильмом серии

13 марта 2023 13:48
«Крик 6» имеет все шансы стать самым коммерчески успешным фильмом серии

За первые дни в прокате новый фильм собрал больше, чем предшественники.

Лидером североамериканского проката на этой неделе ожидаемо стала шестая часть «Крика», сумевшая не только сместить с первой позиции «Крида 3», но и поставить стартовый рекорд франшизы. За дебютные выходные в США слэшер собрал $44,5 млн, что значительно превышает стартовыесборы предшественников. Так, оригинальный фильм 1996 года начал прокат с $6,3 млн, сиквел (1997) — с $32,9 млн, третья часть (2000) — с $34,7 млн, четвертая (2011) — с $18,6 млн, а пятая (2022) — с $30 млн.

Бюджет «Крика 6» без учета маркетинга составил в районе $33 млн. В активе картины на данный момент $67,1 млн — это превосходит прогнозы аналитиков, изначально пророчащих ленте дебютный бокс-офис не более $50 млн.

Согласно CinemaScore, новая глава «Крика» получила от аудитории положительную оценку «B+», что соответствует прошлым картинам. Критики же оценили продолжение на уровне пятой части — в данный момент на сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения от журналистов составляет 75%, а зрительская оценка — 92%.

После мощного старта «Крика 6» в сети уже начали циркулировать слухи о «Крике 7». По данным западных инсайдеров, студия Paramount Pictures надеется запустить съемки осенью этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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