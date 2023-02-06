«Крик 6» будет самым продолжительным фильмом в рамках серии

Грядущая шестая часть «Крика» станет самой продолжительной в истории франшизы. Информацию о хронометраже, которую уже официально подтвердили представители студии Paramount Pictures, разместила на своем сайте крупная американская киносеть Regal Cinema.

Новая глава слэшер-серии будет идти с учетом титров 123 минуты (2 часа 3 мин), что превышает длину прошлых лент. Оригинальный «Крик» и «Крик 4» длятся по 111 минут, а сиквел и триквел — по 116 мин. Вышедшая в кинотеатры в январе прошлого года пятая часть идет 114 мин.

Действие «Крика 6» развернется спустя некоторое время после очередной резни в Вудсборо, но на этот раз события перенесутся из провинциального городка в густонаселенный Нью-Йорк. Сестры Сэм (Мелисса Баррера) и Тара Карпентер (Дженна Ортега) переедут в мегаполис, где последняя будет учиться в колледже. За ними последуют другие выжившие персонажи, включая близнецов Минди (Джасмин Савой Браун) и Чеда (Мэйсон Гудинг). На новом месте друзья попытаются начать все сначала, однако просто так закрыть глаза на случившееся получается не у всех — Сэм не отпускают так называемые призраки прошлого. Неприятности начнутся после того, как на них откроет охоту новый загадочный маньяк в маске Призрачного лица, из-за чего компании придется объединиться с журналисткой Гейл Уэзерс (Кортни Кокс) и Кирби Рид (Хайден Панеттьери).

Премьера «Крика 6» намечена на 10 марта.