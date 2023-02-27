Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Криду 3» удалось снискать признание критиков

«Криду 3» удалось снискать признание критиков

27 февраля 2023 15:06
«Криду 3» удалось снискать признание критиков

По рейтингу на Rotten Tomatoes фильм превзошел сиквел, но немного уступил оригиналу.

Премьера третьей части «Крида» состоится всего через несколько дней, но в сети уже доступны рецензии критиков. Если верить специалистам, режиссерский дебют Майкла Б. Джордана более чем удался. На сайте Rotten Tomatoes продолжение боксерской франшизы имеет сейчас девяностопроцентный рейтинг одобрения при 69 обзорах. Лучше показатель лишь у оригинального фильма. Так, «Крид: Наследие Рокки» (2015) Райана Куглера имеет 95%, а вышедший спустя три года сиквел, который поставил Стивен Кейпл — младший, имеет 83%. Триквел также превосходит по оценкам все ленты о Рокки Бальбоа, кроме оригинальной (ее рейтинг — 91%).

Несмотря на множество хвалебных рецензий, многие отмечают несбалансированность сценария, а некоторым не хватает присутствия Рокки в исполнении Сильвестра Сталлоне. Также большинство отмечает яркую игру Джонатана Мэйджерса. Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:

Шон Малвихилл, Mulviews:

«Третьему «Криду» не сравниться с первой частью, с которой все началось, но это все же довольно умный и компетентный сиквел, где Адонис Крид продолжает создавать свое наследие, выходя из тени своего отца и Рокки Бальбоа».

Эммануэль Нуазетт, The Movie Blog:

«Тут имеет место возвращение к корням киносерии о Рокки — эта лента в первую очередь драма, а уже потом фильм о боксе».

Рохан Патель, Comic Book Movie:

«Крид 3» — еще одна достойная глава этой легендарной боксерской франшизы и одновременно сильный режиссерский дебют исполнителя главной роли Майкла Б. Джордана. Он так же, как и его герой Адонис Крид, находится на пике формы, но в конечном счете Джонатан Мэйджерс все равно всех затмил!»

«Крид 3» выходит в прокат 3 марта.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Читать далее 21 февраля 2023
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса «Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса Читать далее 23 февраля 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Читать далее 21 февраля 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Читать далее 23 февраля 2023
Related video