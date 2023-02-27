«Криду 3» удалось снискать признание критиков

Премьера третьей части «Крида» состоится всего через несколько дней, но в сети уже доступны рецензии критиков. Если верить специалистам, режиссерский дебют Майкла Б. Джордана более чем удался. На сайте Rotten Tomatoes продолжение боксерской франшизы имеет сейчас девяностопроцентный рейтинг одобрения при 69 обзорах. Лучше показатель лишь у оригинального фильма. Так, «Крид: Наследие Рокки» (2015) Райана Куглера имеет 95%, а вышедший спустя три года сиквел, который поставил Стивен Кейпл — младший, имеет 83%. Триквел также превосходит по оценкам все ленты о Рокки Бальбоа, кроме оригинальной (ее рейтинг — 91%).

Несмотря на множество хвалебных рецензий, многие отмечают несбалансированность сценария, а некоторым не хватает присутствия Рокки в исполнении Сильвестра Сталлоне. Также большинство отмечает яркую игру Джонатана Мэйджерса. Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:

Шон Малвихилл, Mulviews:

«Третьему «Криду» не сравниться с первой частью, с которой все началось, но это все же довольно умный и компетентный сиквел, где Адонис Крид продолжает создавать свое наследие, выходя из тени своего отца и Рокки Бальбоа».

Эммануэль Нуазетт, The Movie Blog:

«Тут имеет место возвращение к корням киносерии о Рокки — эта лента в первую очередь драма, а уже потом фильм о боксе».

Рохан Патель, Comic Book Movie:

«Крид 3» — еще одна достойная глава этой легендарной боксерской франшизы и одновременно сильный режиссерский дебют исполнителя главной роли Майкла Б. Джордана. Он так же, как и его герой Адонис Крид, находится на пике формы, но в конечном счете Джонатан Мэйджерс все равно всех затмил!»

«Крид 3» выходит в прокат 3 марта.