Кот-паук и другие: появилась серия постеров с персонажами «Человека-паука: Паутина вселенных»

До премьеры «Человека-паука: Паутина вселенных» осталось ровно две недели, поэтому студия Sony Pictures продолжает рекламную кампанию. На этот раз кинокомпания опубликовала линейку постеров, посвященных основным действующим лицами. На плакатах запечатлены Майлз Моралес (Шамеик Мур), Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд), Питер Паркер (Джейк Джонсон), Мигель О’Хара (Оскар Айзек), Хобарт Браун (Дэниэл Калуя), Бен Рейли (Энди Сэмберг), Джессика Дрю (Исса Рэй), Павитр Прабхакар (Каран Сони), а также главный антагонист Пятно (Джейсон Шварцман) и Кот-паук.

Пока Майлз привыкает к своим сверхспособностям, над мультивселенной нависает новая угроза в лице коварного гения Джонатана Онна по прозвищу Пятно. Грозный злодей сеет хаос в мирах благодаря способности открывать пространственные порталы. Чтобы его остановить, Гвен снова обращается к Майлзу. Вместе им придется познакомиться с обществом людей-пауков, побывать во множестве параллельных реальностей и сделать все возможное, чтобы предотвратить неминуемую катастрофу.

Мультфильм от исполнительных продюсеров Фила Лорда и Кристофера Миллера является второй главой супергеройской саги — релиз триквела намечен на 29 марта 2024 года. Премьера «Человека-паука: Паутина вселенных» состоится 2 июня.