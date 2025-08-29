Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси»

Кинопрокатная компания «Русский Репортаж» выпустила трейлер приключенческого мультфильма для всей семьи «Изумительная Мокси».

Действие разворачивается во Франции. Главная героиня — надменная домашняя кошка Мокси, которая привыкла к комфортабельной жизни. Она коротает время, дразня собак и гоняя птиц. Однажды Мокси вместе со своими хозяевами оказывается далеко за городом и теряется. Оставшись одна, гордячка вынуждена обратиться за помощью к тем, кого она ранее презирала — ее спутниками становятся не блещущий умом песик и сварливая птица. Троица отправляется в дальнее путешествие, по ходу которого Мокси предстоит переосмыслить свое отношение к окружающим, а также узнать, что такое подлинная дружба.

Интересно, что мультик основан на реальных событиях. Прототипом Мокси стала кошка из Англии по имени Бу, которая потерялась и вернулась к своей хозяйке Джанет Адамович спустя 13 лет. Ветеринарам удалось воссоединить Бу и Джанет благодаря телефонному микрочипу. Кошка оказалась в 65 километрах от дома.

Производством «Изумительной Мокси» занималась нидерландская студия Phanta Animation, специализирующаяся на фильмах и сериалах для детей.