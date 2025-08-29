Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси»

Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси»

29 августа 2025 18:10
Кошечка ищет путь домой в трейлере мультфильма «Изумительная Мокси»

Театральный релиз состоится 9 октября.

Кинопрокатная компания «Русский Репортаж» выпустила трейлер приключенческого мультфильма для всей семьи «Изумительная Мокси».

Действие разворачивается во Франции. Главная героиня — надменная домашняя кошка Мокси, которая привыкла к комфортабельной жизни. Она коротает время, дразня собак и гоняя птиц. Однажды Мокси вместе со своими хозяевами оказывается далеко за городом и теряется. Оставшись одна, гордячка вынуждена обратиться за помощью к тем, кого она ранее презирала — ее спутниками становятся не блещущий умом песик и сварливая птица. Троица отправляется в дальнее путешествие, по ходу которого Мокси предстоит переосмыслить свое отношение к окружающим, а также узнать, что такое подлинная дружба.

Интересно, что мультик основан на реальных событиях. Прототипом Мокси стала кошка из Англии по имени Бу, которая потерялась и вернулась к своей хозяйке Джанет Адамович спустя 13 лет. Ветеринарам удалось воссоединить Бу и Джанет благодаря телефонному микрочипу. Кошка оказалась в 65 километрах от дома.

Производством «Изумительной Мокси» занималась нидерландская студия Phanta Animation, специализирующаяся на фильмах и сериалах для детей.

Фото: «Русский Репортаж»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Читать дальше 28 августа 2025
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Читать дальше 28 августа 2025
Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Читать дальше 28 августа 2025
Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет» Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет» Читать дальше 27 августа 2025
Мальчик защищает святое место в трейлере мультфильма «Серафима» Мальчик защищает святое место в трейлере мультфильма «Серафима» Читать дальше 26 августа 2025
Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Читать дальше 26 августа 2025
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Читать дальше 28 августа 2025
В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари» В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари» Читать дальше 27 августа 2025
«Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел «Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел Читать дальше 27 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше