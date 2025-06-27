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Киноафиша Новости Конспиролог Джесси Племонс похищает Эмму Стоун в трейлере «Бугонии» Йоргоса Лантимоса

Конспиролог Джесси Племонс похищает Эмму Стоун в трейлере «Бугонии» Йоргоса Лантимоса

27 июня 2025 11:17
Конспиролог Джесси Племонс похищает Эмму Стоун в трейлере «Бугонии» Йоргоса Лантимоса

Ранее артисты вместе снялись у Лантимоса в «Видах доброты» (2024).

Кинокомпания Focus Features представила тизер-трейлер новой картины Йоргоса Лантимоса «Бугония», главную женскую роль в котором сыграла его муза Эмма Стоун. В Северной Америке фильм выйдет в избранных кинотеатрах 24 октября, а спустя неделю состоится широкий релиз. Ожидается, что впервые «Бугония» будет представлена на Венецианском кинофестивале, который в этом году пройдет с 27 августа по 6 сентября.

В основу проекта легла южнокорейская научно-фантастическая комедия «Спасти зеленую планету!» (2003). По сюжету два одержимых конспирологией друга (Джесси Племонс и Эйдан Дельбис) похищают влиятельную бизнес-леди (Стоун), которая занимает руководящую должность в крупной компании. Заговорщики считают, что на самом деле эта девушка — инопланетянка, цель которой состоит в уничтожении Земли.

В ролике говорящий за кадром персонаж Племонса сравнивает себя и остальных людей с пчелами, которые работают ради меда для королевы, имея в виду героиню Стоун. Однако настает момент, когда пчелы перехватывают контроль над ситуацией.

Актерский состав дополнили Алисия Сильверстоун и Ставрос Халкиас. Над адаптированным сценарием работал Уилл Трейси.

Глава Focus Features Питер Куявский характеризует «Бугонию» как «изощренную и веселую черную комедию».

Фото: Focus Features
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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