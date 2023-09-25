Конец забастовки: Гильдия сценаристов США достигла предварительного компромисса со студиями

Как передает The Verge и ряд других авторитетных англоязычных ресурсов, Гильдия сценаристов Америки (WGA) наконец достигла соглашения с крупнейшими голливудскими продюсерами об условиях дальнейшего сотрудничества, включая оплату и условия труда. Пока договор имеет предварительный характер и не заключен официально, но похоже, что ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. Напомним, что члены WGA бастовали на протяжении более 140 дней, пытаясь добиться от крупных студий приемлемых для себя условий.

«С огромной гордостью мы можем сказать, что это исключительная сделка, предусматривающая значительные преимущества и защиту для сценаристов из каждого сектора», — говорится в электронном письме, которое переговорный комитет WGA разослал своим членам гильдии.

Конкретные условия соглашения не могут быть раскрыты до тех пор, пока не будут улажены формальности. Сценаристы должны проголосовать, чтобы одобрить сделку. WGA уже прекратила пикеты, так что в случае положительного исхода голосования забастовка сценаристов наконец завершится.

Хотя велика вероятность, что сценаристы вскоре вернутся к работе, в Голливуде остается еще одна большая проблема — забастовка Гильдии Актеров Америки (SAG-AFTRA), которая длится с июля и привела к полной приостановке производства новых голливудских фильмов и сериалов.