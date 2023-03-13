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Киноафиша Новости Комедийная драма «Глупые деньги» со звездным актерским составом обрела дату релиза

Комедийная драма «Глупые деньги» со звездным актерским составом обрела дату релиза

13 марта 2023 13:16
Комедийная драма «Глупые деньги» со звездным актерским составом обрела дату релиза

Сюжет развернется вокруг видеоигровых магазинов GameStop.

Киностудия Sony Pictures установила официальную дату релиза сатирической драмы «Глупые деньги», вдохновленной реальной историей о крахе на Уолл-стрит и взлете видеоигровых магазинов GameStop. Премьера картины состоится 20 октября этого года.

Официального синопсиса пока нет. В основу фильма лег роман Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», в котором автор описал историю в духе битвы Давида и Голиафа. В начале 2021 года группа частных вкладчиков и интернет-троллей с субреддита буквально уничтожили один из крупнейших хедж-фондов на Уолл-стрит. Действия инвесторов-любителей из народа, которые были мало знакомы друг с другом, привели к резкому скачку рыночной стоимости компании GameStop, что потрясло все бизнес-сообщество и привело к колоссальным денежным потерям биржевиков.

В звездный актерский состав ленты вошли Себастиан Стэн, Сет Роген, Пол Дано, Шейлин Вудли, Пит Дэвидсон, Винсент Д’Онофрио, Ник Офферман, Америка Феррера, Энтони Рамос, Талия Райдер, Дэйн ДеХаан и Клэнси Браун. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла», «Пэм и Томми»). Сценарий написали Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум, соавторы сериала «Оранжевый — хит сезона».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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