Комедийная драма «Глупые деньги» со звездным актерским составом обрела дату релиза

Киностудия Sony Pictures установила официальную дату релиза сатирической драмы «Глупые деньги», вдохновленной реальной историей о крахе на Уолл-стрит и взлете видеоигровых магазинов GameStop. Премьера картины состоится 20 октября этого года.

Официального синопсиса пока нет. В основу фильма лег роман Бена Мезрича «Антисоциальная сеть», в котором автор описал историю в духе битвы Давида и Голиафа. В начале 2021 года группа частных вкладчиков и интернет-троллей с субреддита буквально уничтожили один из крупнейших хедж-фондов на Уолл-стрит. Действия инвесторов-любителей из народа, которые были мало знакомы друг с другом, привели к резкому скачку рыночной стоимости компании GameStop, что потрясло все бизнес-сообщество и привело к колоссальным денежным потерям биржевиков.

В звездный актерский состав ленты вошли Себастиан Стэн, Сет Роген, Пол Дано, Шейлин Вудли, Пит Дэвидсон, Винсент Д’Онофрио, Ник Офферман, Америка Феррера, Энтони Рамос, Талия Райдер, Дэйн ДеХаан и Клэнси Браун. Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Круэлла», «Пэм и Томми»). Сценарий написали Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блум, соавторы сериала «Оранжевый — хит сезона».