Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коты Эрмитажа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Когда ждать второй сезон сериала «Одни из нас»?

Когда ждать второй сезон сериала «Одни из нас»?

17 марта 2023 16:56
Когда ждать второй сезон сериала «Одни из нас»?

Съемки продолжения могут начаться уже в этом году.

12 марта на телеканале HBO состоялась премьера заключительной серии первого сезона сериала «Одни из нас». Выход финального эпизода неизбежно повлек за собой вопрос о том, когда выйдет продолжение.

«Одни из нас» были официально продлены на второй сезон еще в январе, незадолго до выхода третьей серии первого сезона. К своим ролям в продолжении точно вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмзи, исполняющие роли контрабандиста Джоэла Миллера и девочки-подростка Элли Уильямс соответственно. Кроме того, во втором сезоне снимутся Гэбриел Луна, сыгравший брата Джоэла по имени Томми, и Рутина Уэсли, сыгравшая жену Томми, Марию.

Второй сезон сериала станет экранизацией игры «Одни из нас: Часть II», являющейся прямым сиквелом оригинальной видеоигры 2013 года. Ее действие разворачивается через пять лет после событий, показанных в первом сезоне сериала, и повествует о путешествии повзрослевшей Элли. История также содержит множество флешбэков, имеющих отношение к событиям, произошедшим между концовкой первой и началом второй видеоигры.

Точные даты начала съемок и релиза второго сезона шоу на данный момент неизвестны. Ранее Паскаль в интервью для Сollider намекнул, что съемочная команда может приступить к работе над продолжением позже в этом году. Однако, по его же словам, производство сезона в любом случае займет много времени. Рэмзи в интервью журналу W. также заявила, что она и Паскаль собираются сняться в нескольких других проектах перед возвращением к «Одним из нас». Таким образом, маловероятно, что второй сезон сериала выйдет раньше начала 2025 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Религиозный культ и зомби: чего стоит ждать во втором сезоне сериала «Одни из нас»? Читать далее 13 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Триумфы, мемы и трогательные речи: чем нам запомнился «Оскар-2023» Читать далее 13 марта 2023
Related video