Когда ждать второй сезон сериала «Одни из нас»?

12 марта на телеканале HBO состоялась премьера заключительной серии первого сезона сериала «Одни из нас». Выход финального эпизода неизбежно повлек за собой вопрос о том, когда выйдет продолжение.

«Одни из нас» были официально продлены на второй сезон еще в январе, незадолго до выхода третьей серии первого сезона. К своим ролям в продолжении точно вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмзи, исполняющие роли контрабандиста Джоэла Миллера и девочки-подростка Элли Уильямс соответственно. Кроме того, во втором сезоне снимутся Гэбриел Луна, сыгравший брата Джоэла по имени Томми, и Рутина Уэсли, сыгравшая жену Томми, Марию.

Второй сезон сериала станет экранизацией игры «Одни из нас: Часть II», являющейся прямым сиквелом оригинальной видеоигры 2013 года. Ее действие разворачивается через пять лет после событий, показанных в первом сезоне сериала, и повествует о путешествии повзрослевшей Элли. История также содержит множество флешбэков, имеющих отношение к событиям, произошедшим между концовкой первой и началом второй видеоигры.

Точные даты начала съемок и релиза второго сезона шоу на данный момент неизвестны. Ранее Паскаль в интервью для Сollider намекнул, что съемочная команда может приступить к работе над продолжением позже в этом году. Однако, по его же словам, производство сезона в любом случае займет много времени. Рэмзи в интервью журналу W. также заявила, что она и Паскаль собираются сняться в нескольких других проектах перед возвращением к «Одним из нас». Таким образом, маловероятно, что второй сезон сериала выйдет раньше начала 2025 года.