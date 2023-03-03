Когда и где фильм «Чебурашка» покажут по телевизору

В скором времени зрители смогут насладиться фильмом «Чебурашка» не только в кинотеатрах, но и дома. Создатели сверхпопулярной семейной комедии объявили, что в марте картина наконец пополнит каталоги отечественных стриминговых сервисов. Точная дата цифровой премьеры еще неизвестна, но лента точно появится в ассортименте онлайн-кинотеатров START, «Кинопоиск», «Иви», Okko и других площадок.

Вместе с тем подробностей о том, когда «Чебурашка» станет доступен для просмотра по телевидению пока нет. Ранее телевизионный релиз всех крупных отечественных блокбастеров, как правило, приурочивались к каким-либо важным государственным праздникам. Например, приключенческие фильмы «Последний богатырь: Корень зла» и «Конек-Горбунок» вышли на телевидении в Новый год, 1 января и 30 декабря соответственно, а военные блокбастеры «Летчик» и «Т-34» — в День победы, 9 мая. Исходя из этой закономерности и времени, которое проходит между кинотеатральным и телевизионным премьерами, можно предположить, что «Чебурашка» появится на российском ТВ в конце декабря этого года.

Однако премьера «Чебурашки» на цифровых платформах вовсе не означает окончание кинотеатрального проката: фильм все еще можно увидеть на больших экранах по всей стране. Кроме того, вчера, 2 марта, в широкий прокат вышла документальная картина «Чебурашка. История новогоднего чуда», посвященная истории создания фильма. В ней авторы хита делятся интересными фактами о процессе его разработки и рассказывают о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на съемочной площадке.