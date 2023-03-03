Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Когда и где фильм «Чебурашка» покажут по телевизору

Когда и где фильм «Чебурашка» покажут по телевизору

3 марта 2023 13:29
Когда и где фильм «Чебурашка» покажут по телевизору

Премьера отечественного хита на цифровых платформах состоится в этом месяце.

В скором времени зрители смогут насладиться фильмом «Чебурашка» не только в кинотеатрах, но и дома. Создатели сверхпопулярной семейной комедии объявили, что в марте картина наконец пополнит каталоги отечественных стриминговых сервисов. Точная дата цифровой премьеры еще неизвестна, но лента точно появится в ассортименте онлайн-кинотеатров START, «Кинопоиск», «Иви», Okko и других площадок.

Вместе с тем подробностей о том, когда «Чебурашка» станет доступен для просмотра по телевидению пока нет. Ранее телевизионный релиз всех крупных отечественных блокбастеров, как правило, приурочивались к каким-либо важным государственным праздникам. Например, приключенческие фильмы «Последний богатырь: Корень зла» и «Конек-Горбунок» вышли на телевидении в Новый год, 1 января и 30 декабря соответственно, а военные блокбастеры «Летчик» и «Т-34» — в День победы, 9 мая. Исходя из этой закономерности и времени, которое проходит между кинотеатральным и телевизионным премьерами, можно предположить, что «Чебурашка» появится на российском ТВ в конце декабря этого года.

Однако премьера «Чебурашки» на цифровых платформах вовсе не означает окончание кинотеатрального проката: фильм все еще можно увидеть на больших экранах по всей стране. Кроме того, вчера, 2 марта, в широкий прокат вышла документальная картина «Чебурашка. История новогоднего чуда», посвященная истории создания фильма. В ней авторы хита делятся интересными фактами о процессе его разработки и рассказывают о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на съемочной площадке.

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке 10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Читать далее 2 марта 2023
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании 10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании Читать далее 2 марта 2023
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Читать далее 3 марта 2023
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Читать далее 4 марта 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Читать далее 1 марта 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» 44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» Читать далее 4 марта 2023
Related video