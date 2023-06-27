Китайский триллер «Потерявшись в звездах» за первые дни в прокате собрал $100 млн

По информации компании Artisan Gateway, китайский триллер «Потерявшись в звездах» заработал $98,3 млн за первые четыре дня в местном прокате.

Фильм вышел на экраны в прошлый четверг, 22 июня, который также стал первым днем проведения традиционного китайского праздника драконьих лодок. Благодаря длительным выходным, длившимся с 22 по 25 июня, картина укрепила свое лидерство в домашнем прокате и вплотную приблизилась к преодолению знаковой отметки в $100 млн. Согласно прогнозам приложения по продаже билетов Maoyan, финальные сборы картины составят приблизительно $400 млн.

«Потерявшись в звездах» повествует о молодом мужчине Хэ Фэе (Чжу Илун), чья жена Ли Муцзы (Дженис Мань) таинственно исчезает во время празднования годовщины их свадьбы на заграничном острове. Герой отправляется на поиски супруги и неожиданно встречает незнакомку, которая утверждает, что она является Ли Муцзы. Он пытается разоблачить самозванку, но та проходит все его проверки и предоставляет все документы пропавшей женщины. За расследование дела берется адвокат Чен Мэй (Ни Ни), которая обнаруживает множество скрытых тайн в этой истории.

В создании картины принимал участие сценарист Чэнь Сычэн, являющийся автором трилогии «Детектив из Чайнатауна», которая суммарно заработала свыше $1,3 млрд.

Второе место по сборам в китайском прокате по итогам прошлой недели заняла мелодрама «Любовь никогда не заканчивается!», премьера которой состоялась 21 июня. Картина заработала $23,7 млн за первые пять дней в прокате. Дебютный показ ленты состоялся на Шанхайском международном кинофестивале, где она была тепло принята публикой.