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Киноафиша Новости Кинотеатральная сеть КАРО приглашает на вечеринку-выпускной в «Октябре»

Кинотеатральная сеть КАРО приглашает на вечеринку-выпускной в «Октябре»

29 июня 2023 09:06
Кинотеатральная сеть КАРО приглашает на вечеринку-выпускной в «Октябре»

Разрешается привести компанию.

Отечественная киносеть КАРО готовится к проведению нового интересного мероприятия для молодежи. Компания приглашает московских выпускников и всех желающих на специальную вечеринку с пометкой «Всё включено». На праздник, где можно будет приятно провести время и завести массу новых знакомых, разрешается прийти как в одиночку, так и привести с собой друзей. Торжество пройдет в пятницу 30 июня в киноцентре «Октябрь».

Сбор гостей начнется в 21:00 по московскому времени. Программа стартует с красной ковровой дорожки и приветственного фуршета, где посетителей банкета встретят DJ Grossman и ведущий Илья Терновой. Спустя час, в 22:00, начнется веселое юмористическое шоу с участниками команды StandUP MSK.

Далее, в 23:00, внимание переместится на сцену первого зала — ожидается «живое» выступление поп-музыканта Антона Чернова, он же UNTONE CHERNOV, исполнителя K.KRASH, участвовавшего в дебютном сезоне шоу «Песни на ТНТ», а также яркой молодой российской певицы Виктории Гуляк, наиболее известной под творческим псевдонимом XARISTA.

После концерта, в 00:30, начнется премьерный показ научно-фантастического ромкома про влюбленных андроидов «(Не)идеальные роботы» с Шейлин Вудли и Джеком Уайтхоллом в главных ролях. Затем, в 02:30, вечеринка продолжится увлекательным квестом от Клаустрофобии. Желающим также будет доступно караоке, дискотека и размещенные в разных залах киномарафоны.

Заключительный этап вечеринки начнется под утро — в 04:00. Гости будут встречать рассвет на Новом Арбате — в самом сердце столицы. Общая продолжительность уникальной вечеринки составит 8 часов.

Фото: MsMap.ru
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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