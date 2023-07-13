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Киноафиша Новости Киностудии отказываются от компромисса с Гильдией сценаристов, на очереди забастовка актеров

Киностудии отказываются от компромисса с Гильдией сценаристов, на очереди забастовка актеров

13 июля 2023 12:58
Киностудии отказываются от компромисса с Гильдией сценаристов, на очереди забастовка актеров

Голливудские продюсеры намерены придерживается жесткой тактики и совершать «необходимое зло».

Согласно Deadline, руководители крупных голливудских студий не собираются идти на уступки Гильдии сценаристов США (WGA), объявившей забастовку против несправедливых условий труда. По словам инсайдера, главы кинокомпаний намерены выждать дня, когда протестующие не смогут продолжать пикеты и потребуют возобновления переговоров:

«Наша цель состоит в том, чтобы затянуть все это до тех пор, пока у членов WGA не начнут заканчиваться деньги на то, чтобы оплачивать собственное жилье».

Некоторые из них полагают, что этот момент настанет в октябре. Источники Deadline признают, что такой подход является крайне жестокой тактикой, но называют его «необходимым злом».

В то же время вчера, 12 июля, подошел крайний срок, к которому руководители студии и Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) должны были достигнуть соглашения по поводу условий своего дальнейшего сотрудничества. Результаты их переговоров пока что неизвестны, но если они все же не увенчались успехом, то уже в ближайшее время SAG-AFTRA может объявить о начале масштабной забастовки, подобной той, что проводит WGA.

Ранее профсоюз актеров предупредил, что в случае начала протеста его членам будет запрещено участвовать в съемках и маркетинговых кампаниях проектов, в том числе продвигать их в своих социальных сетях и посещать премьеры. Однако им будет разрешено посещать ряд мероприятий наподобие Comic-Con при условии, что они не будут задействованы в рекламных презентациях и конференциях. На данный момент в SAG-AFTRA состоит около 160 тыс. актеров, поэтому такой шаг может нанести серьезный удар по голливудской индустрии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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