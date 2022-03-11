Киноляпы и исторические неточности в сериале «Основание: Осман»

Пока зрители следят за сюжетными перипетиями и развитием любовной линии сериала « Основание: Осман », ученые с особым энтузиазмом ищут исторические погрешности в фактологии. Оставляя право художественному произведению на вымысел, рассмотрим киноляпы, которые сильнее всего бросаются в глаза экспертам.

В последние годы мода на экзотику стран Среднего Востока привела к росту популярности турецкого кинематографа среди российских зрителей. После успеха «Великолепного века» возник большой интерес к проектам, основанным на исторических событиях. И вот, спустя 5 лет с момента выхода последней серии культовой саги, армию фанатов собирает новый высокобюджетный проект «Основание: Осман» с Бураком Озчивитом в главной роли.

Сериал, перенасыщенный пафосными сладкоречивыми диалогами, сильными воинами и мудрыми наставлениями, славит богатство и мощь Османской империи. Но за фасадом выверенной красивой картинки и правдоподобных декораций скрывается целый ряд исторических неточностей, несмотря на то что создателей сериала консультировал профессор и историк по образованию.

О чем сериал?

«Основание: Осман» продолжает историю сериала «Воскресший Эртугрул» о тюркском правителе середины XIII века — Эртугруле. По сюжету сиквела он дарует неограниченную власть сыну Осману Гази. В сериале покажут путь правителя — родоначальника могущественной династии Османов, которая бессменно руководила Османским государством с 1299 года.

Будучи амбициозным предводителем, Осман мечтает расширить границы государства, которое на тот момент составляла лишь территория Фригии. Для достижения цели ему предстоит столкнуться с потерями, испытаниями, предательством. Молодой правитель встретит любовь всей жизни, а также не раз сразится с внутренними и внешними врагами. Наследнику суждено стать основателем мощной империи на северо-западе Малой Азии, названной в честь него Османской.

Основание: Осман

Какие есть киноляпы?

Цифры и география

Историки отмечают явные анахронизмы. Создатели путаются в датах и возрастах героев.

Эртугрул скончался в 1281 году в возрасте 93 лет. Осману тогда был 21 год. Однако в сериале Эртугрул еще жив, когда Осману уже 23, что, конечно, невозможно. К тому же известно, что Эртугрул перед смертью отправился в Конью. Согласно фильму, ему было около 85. Но по историческим данным он был старше.

Еще одна хронологическая несостыковка связана с возрастом, когда Осман познакомился с Бала-хатун. По сюжету это произошло, когда правителю было 23, однако в реальности Осман женился на ней еще в 19 лет. К тому же ее отец Эдебали был соратником Эртугрула, и они были очень близки. Так что маловероятно, что Осман не встретился с девушкой раньше.

Известно, что наследник Эртугрула стал правителем в возрасте 17 лет в 1277 году. Многие бейлики (небольшие феодальные владения в тюркских землях, управлявшиеся беем), упомянутые в сериале, в начале его властвования даже не существовали. Небольшие государства, которые уже были на тот момент: Артукиды, Чобаногуллары, Караманиды, Инанчогуллары, Ментеше, Перванэ и Сахиб-Атаогуллары.

В сериале Осман познакомился с Бала-хатун в 23, а в реальности женился на ней в 19

Политические и культурные реалии

Создатели сериала порой пренебрегают точной передачей реалий того времени ради большей зрелищности и динамики повествования. Так, например, коварного плана с похищением Айгюль, который претворяют в жизнь София и Каланоз, на самом деле не было. Герои, которые хотели подставить тем самым Османа, не могли этого сделать. По законам того времени преступников, которые похищали дочерей мусульман, должны были обезглавливать.

Кроме того, костюмеры проекта ошиблись с фасонами одежды некоторых героинь, в том числе и подруги дочери Эдебали. Придерживаясь мусульманских традиций, женщины не могли носить роскошные костюмы с орнаментами и узорами — это считалось нецеломудренным. Наряды, которые мы видим в кадре, стали носить только в следующем веке.

Плана с похищением Айгюль на самом деле не было

Персонаж

Историки не соглашаются с образом главного героя, созданного для фильма. Осман Гази отнюдь не был таким малограмотным, каким он показан в сериале. Напротив, он считался образованным молодым человеком. Осман освоил Коран и выучил его наизусть в 19 лет. А через 4 года о нем уже говорили как об умном и талантливом политическом деятеле.

Осман Гази считался образованным молодым человеком

Что на самом деле было в личной жизни Османа?

Как мы уже выяснили, в сериале Бала — это первая жена Османа. Дочь Эдебали долго не могла забеременеть, и Эртугрул настоял на втором браке, чтобы стойбище не осталось без наследника. Тогда второй супругой Османа стала Малхун, которая ранее просила у будущего мужа защиты своих людей. Обе жены терпеть не могли друг друга, хотя в конце концов подружились. Бала забеременела, а Малхун родила сына.

В реальной жизни все было несколько по-другому. Малхун-хатун была первой женой, которая родила мужу наследника Орхана. Бала же стала второй женой Османа. Есть версия, что она родила сына по имени Алаэддин, который был великим визирем во времена правления Орхана. Любопытно, что жены действительно сдружились.

Малхун-хатун была первой женой, которая родила мужу наследника Орхана