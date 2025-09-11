Меню
Новости Кинокомпания Legendary за большие деньги купила права на фанфик по «Гарри Поттеру» о Гермионе и Драко

Кинокомпания Legendary за большие деньги купила права на фанфик по «Гарри Поттеру» о Гермионе и Драко

11 сентября 2025 14:46
Кинокомпания Legendary за большие деньги купила права на фанфик по «Гарри Поттеру» о Гермионе и Драко

Книга выйдет в свет 23 сентября.

Как сообщает The Hollywood Reporter в эксклюзивном материале, кинокомпания Legendary приобрела права на экранизацию фэнтезийной книги Alchemised, автором которой является писательница СенЛинЮ. Произведение основано на ее же фанфике о любовных отношениях Гермионы Грэйнджер и Драко Малфоя из «Гарри Поттера». Согласно инсайдерским данным, сумма сделки составила свыше $3 млн — это необычайно большие деньги за права на литературное произведение.

Отметим, что у авторов фанфикшена нет прав на коммерческое использование персонажей, защищенных копирайтом, но из этой ситуации есть выход — авторы меняют имена своих героев и сопутствующий антураж, представляя таким образом оригинальное произведение. Именно такую трансформацию пережила книга Alchemised. Таким же путем в свое время последовала создательница «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс, в качестве исходного материала использовавшая «Сумерки».

Кинокомпания Legendary за большие деньги купила права на фанфик по «Гарри Поттеру» о Гермионе и Драко

Alchemised представляет собой темное романтические фэнтези, действие которого разворачивается в мире некромантов и коррумпированных привилегированных семейств. В центре сюжета — алхимик и целительница Хелен Марино, хранящая в памяти некие забытые секреты. Она отправляется в разваливающееся поместье одного некроманта, который берется помочь ей вспомнить все, что было забыто.

СенЛинЮ прославилась в интернете как автор многочисленных фанфиков по «Гарри Поттеру», внеся особенно большой вклад в разработку подтемы «Драмиона», которая посвящена запретной любви между Гермионой и Драко. Фанфики СенЛинЮ набрали миллионы просмотров, а также были переведены на многие иностранные языки.

Фото: Warner Bros.; Katy Weaver
Юрий Волошин
Юрий Волошин
