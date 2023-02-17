Кино в духе «Комнаты» Томми Вайсо: появились отзывы критиков о слэшере «Винни-Пух: Кровь и мед»

В сети появились первые отзывы о фильме «Винни-Пух: Кровь и мед», который представляет собой хоррор-пародию на книги Алана Милна о медвежонке Винни и его друзьях. В целом критики оценили картину крайне негативно. Большая часть рецензентов назвала ее простым низкокачественным трэшем, не заслуживающим внимания зрителей. При этом некоторые авторы все же признали, что получившееся зрелище местами «настолько плохо, что даже хорошо».

Обозреватель Росс Бонайм из издания Collider разгромил «Винни-Пуха: Кровь и мед», сравнив его с культовой «Комнатой» Томми Вайсо, которая имеет статус худшего фильма в истории кино:

«Сценарий настолько плох, что создается ощущение, будто его писал Томми Вайсо. При этом его вряд ли можно счесть забавным даже по самым низким стандартам. На самом деле то, насколько картина ужасна в каждом своем аспекте, попросту поразительно. Если на уровне задумки этот проект представлялся глупой, но интересной идеей, то на экране он превратился в настоящий кошмар».

Уильям Биббиани из TheWrap также упрекнул создателей фильма в плохой сценарной работе:

«Кажется, будто сценарий фильма был написан только наполовину. Персонажи и сюжетные линии появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. И в итоге почти все увиденные события оказываются бессмысленными».

Представитель портала RogerEbert.com Ник Аллен призвал заинтересовавшихся картиной зрителей не идти на поводу у яркой концепции, лежащей в ее основе:

«Винни-Пух: Кровь и мед» не работает ни как хоррор, ни как комедия. Этот фильм слишком тусклый, чтобы по-настоящему заслуживать внимания любопытной аудитории».

В то же время Люк Ю. Томпсон из AV Club считает, что творческой команде проекта удалось создать ленту, идеально оправдывающую все возложенные на нее надежды:

«Один только маркетинг гарантировал бы «Винни-Пуху: Кровь и мед» определенный успех, но режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд позаботился о том, чтобы поклонники жанра слэшер получили от фильма именно то, чего ожидали».

16 февраля «Винни-пух: Кровь и мед» официально вышел в российский прокат.