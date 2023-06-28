Киллер-новичок нацеливается на крупного криминального босса в трейлере боевика «Коллектив»

Компания Quiver Distribution выпустила трейлер боевика «Коллектив».

Главный герой — талантливый киллер-новичок Сэм (Лукас Тилл), который вступает в таинственную теневую организацию «Коллектив». Члены этого сообщества занимаются выслеживанием и ликвидацией могущественных преступников, окруживших себя надежными стенами частных домов и армиями личной охраны. Руководитель «Коллектива» Лиам (Дон Джонсон) поручает Сэму его первое больше задание — устранить влиятельного работорговца, долгое время избегавшего заслуженной кары благодаря богатству и связям в высших эшелонах власти. Безрассудный салага уверен, что непременно достигнет поставленной цели, но его противник оказывается куда сильнее и изворотливее, чем он ожидал.

Кроме упомянутых актеров, главные роли в фильме сыграли Тайриз Гибсон («Форсаж»), Пол Бен-Виктор («Человек-невидимка», «Прослушка») и Руби Роуз («Бэтвумен»). В картине также снялась рестлерша WWE Мерседес Кестнер-Варнадо, известная под псевдонимом Саша Бэнкс, для которой этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Постановщиком картины выступил Том ДеНуччи («Легендарное ограбление»).

«Коллектив» выйдет в кинотеатрах и на цифровых платформах 4 августа.