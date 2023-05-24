Киану Ривз всерьез претендовал на одну из ключевых ролей в «Форсаже 10»

Несколько лет назад Киану Ривз вел переговоры по поводу злодейской роли в спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу» — ему предлагали воплотить главу подпольной техно-террористической организации «Этеон», на которую работал персонаж Идриса Эльбы, но тогда ничего не получилось. Теперь же выяснилось, что звезда «Джона Уика» также рассматривался на роль злодея в «Форсаже 10». Ривз мог воплотить спецагента Эймса, которого в итоге сыграл Алан Ричсон («Джек Ричер»). Одно время Ривз всерьез вел переговоры со студией Universal. Об этом признался в свежем интервью Entertainment Weekly сам Ричсон:

«Мне помогла доля удачи и своевременность. В тот момент я работал в Виннипеге в жуткий холод над фильмом с Хилари Суэнк [«Обыкновенные ангелы»]. Тогда мне и позвонили, сказав, что у Киану Ривза изменились планы. Полагаю, что именно ему изначально предназначалась моя роль. Он недосягаемый образец для подражания».

По словам артиста, даже тогда сделка висела на волоске из-за пандемии и непогоды. В свете мощного циклона производство его ленты со Суэнк остановилось, поэтому исполнитель чуть было не упустил роль в новом «Форсаже». Навстречу пошли продюсеры франшизы, согласившиеся немного его подождать.

Ричсон вернется к образу Эймса в «Форсаже 11», который выйдет в прокат в 2025 году.