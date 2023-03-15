Киану Ривз подтвердил, что у него будет камео в боевике «Балерина» из вселенной «Джона Уика»

По словам актера, он принял участие в съемках четвертого фильма франшизы, чтобы главный герой вернул себе свободу.

Киану Ривз поделился новой информацией о будущем франшизы «Джон Уик». Выступая на фестивале SXSW в городе Остин вместе с постоянным режиссером серии Чадом Стахелски, актер подтвердил слухи о том, что он появится в камео в будущем спин-оффе «Балерина» с Аной де Армас в главной роли.

Кроме того, дуэт сказал несколько слов о фильме «Джон Уик 4», который также был показан на SXSW. Ривз заявил, что главной причиной взяться за работу над четвертой частью для него стало желание вернуть главному герою свободу:

«В некотором смысле мы делали фильм для того, чтобы он получил свою свободу. Это было главной причиной рассказать эту историю».

Стахелски добавил, что оригинальный «Джон Уик» также был впервые показан в Остине на фестивале Fantastic Fest девять дет назад. Поэтому показ «Джон Уика 4» на SXSW кажется ему правильным решением.

Ривз восхитился тем, как фильмы о Джоне Уикуе показывают отношения между персонажами через различные разговорные и неразговорные моменты. Он вспомнил сцену из первой части, в которой Джон кладет монету на стол перед персонажем Лэнса Реддика:

«Это был чистый, простой жест. Этот подход проявляется во всех отношениях в фильме, где каждый герой видит подобные детали теневого мира».

В конце один из фанатов крикнул Ривзу, что тот должен выпустить сиквел «Константина», на что актер ответил, что он «пытается».

Российская премьера «Джона Уика 4» состоится 23 марта.