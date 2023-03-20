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Киноафиша Новости Киану Ривз и другие звезды почтили память ушедшего из жизни Лэнса Реддика

Киану Ривз и другие звезды почтили память ушедшего из жизни Лэнса Реддика

20 марта 2023 11:05
Киану Ривз и другие звезды почтили память ушедшего из жизни Лэнса Реддика

Создатели «Джона Уика 4» посвятили фильм светлой памяти актера.

Множество коллег, знакомых и друзей Лэнса Реддика почтили память ушедшего из жизни актера.

Киану Ривз и режиссер Чад Стахелски, работавшие с Реддиком над франшизой «Джон Уик», опубликовали совместное заявление, в котором написали:

«Мы глубоко опечалены и убиты горем в связи с уходом нашего любимого друга и коллеги Лэнса Реддика. Он был непревзойденным профессионалом, и работать с ним было невероятным удовольствием. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьей и друзьями. Мы посвящаем «Джона Уика 4» его светлой памяти. Нам будет его очень не хватать».

Джеймс Ганн почтил память актера в своих социальных сетях:

«Лэнс Реддик был хорошим человеком и невероятно талантливым актером. Это душераздирающе. Моя любовь со всей его семьей, друзьями и коллегами».

Коллега Реддика по сериалу «Прослушка» Уенделл Пирс сказал, что вся бывшая команда шоу опечалена смертью актера:

«Он был человеком большой силы и грации. Талантливым музыкантом и актером. Воплощением изысканности. Его внезапный уход стал острым, болезненным горем для всей нашей актерской семьи. И невообразимой утратой для его собственной семьи и близких. С Богом, мой друг. Ты оставил свой след в истории. Покойся с миром».

Исайя Уитлок — младший написал:

«Шокирован и опечален известием о смерти Лэнса Реддика. Его кончина разбивает мне сердце. Покойся с миром, мой друг. По тебе будут скучать».

Бен Стиллер вспомнил о том, что некогда Реддик сыграл в театральных постановке, созданной его матерью Энн Мирой:

«Лэнс Реддик был прекрасным и неотразимым актером. И хорошим человеком. Он работал с моей мамой над ее спектаклем After-Play, в котором он сыграл официанта и ангела смерти Разиэля. Он был великолепен в этой роли, как и во всем, что он делал».

Реддик скончался 17 марта в возрасте 60 лет вследствие «естественных причин». Точная причина смерти неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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