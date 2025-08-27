«Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел

На днях стало известно, что анимационный фильм «Кей-поп-охотницы на демонов», вышедший 20 июня, стал самым просматриваемым англоязычным проектом в истории Netflix, собрав аудиторию в размере 236 млн зрителей и сместив с первой строчки шпионский боевик «Красное уведомление» (2021). Вслед за этим, как сообщает The Hollywood Reporter, студия Sony Pictures и Netflix начали переговоры о потенциальном продолжении.

Оригинальный мультик, бюджет которого составил внушительные $100 млн, обрел огромную популярность и стал поп-культурным феноменом, так что продюсеры намерены развить этот успех. При этом боссы Sony наверняка сожалеют, что в 2021 году уступили права на релиз Netflix, а не решились выпустить картину в театральный прокат. В то время было трудно поверить, что проект без каких-либо звезд во главе с постановщицей-дебютанткой Мэгги Кан способен стать глобальным хитом.

«Кей-поп-охотниц на демонов» — семейный мультфильм, нацеленный также на женскую публику в возрасте до 25 лет. По сюжету три певицы из кей-поп-группы Huntrix защищают людей от демонов. Своим необыкновенным вокалом главные героини создают барьер, который не дает нечисти проникнуть в наш мир. Противостоит героиням мужская музыкальная группа, члены которой на самом деле являются демонами в милом обличии.