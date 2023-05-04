Кевин Костнер покинет сериал «Йеллоустоун» по окончании пятого сезона

Кевин Костнер вознамерился покинуть сериал «Йеллоустоун» после окончания выхода пятого сезона. По информации Entertainment Tonight, актер принял это решение после ссоры с создателем шоу Тейлором Шериданом, возникшей из-за неудачных попыток совместить рабочий график Костнера с расписанием производства шоу. Из-за ухода звезды разработка второй части пятого сезона была приостановлена.

Сериал повествует о семействе Даттонов и его патриархе Джоне Даттоне (Костнер), являющихся владельцами огромного ранчо «Йеллоустоун» в штате Монтана. Эта земля постоянно привлекает к себе внимание охотников за наживой, жадных городских застройщиков и индейцев, мечтающих вернуть себе отнятые колонистами территории. Стремясь отстоять свое право на владение «Йеллоустоуном», Даттоны вынуждены постоянно противостоять всему миру с помощью законов, интриг и оружия.

Как именно уход Костнера повлияет на сюжет сериала, пока неизвестно. На протяжении всего шоу Джон Даттон оставался одним из важнейших действующих лиц, поэтому создателям «Йеллоустоуна» будет непросто найти выход из сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что на данный момент сериал имеет два успешных спин-оффа, «1883» и «1923». Еще три подобных проекта находится в разработке. Таким образом, хотя сам «Йеллоустоун» может сильно пострадать от потери своей главной звезды, франшиза в целом, скорее всего, продолжит развиваться. Ранее авторитетные СМИ сообщали, что преемником «Йеллоустоуна» станет новый сериал в рамках той же вселенной с Мэттью МакКонахи в главной роли.