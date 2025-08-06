«КАРО» запускает новую выгодную акцию

Сеть кинотеатров «КАРО» анонсировала «КАРОакцию», в рамках которой с июля 2025 года посетители кинозалов сети по всей России получат возможность смотреть еще больше фильмов по низкой цене. Скидки рассчитаны на релизы, которые долго держатся в прокате, а также на альтернативное кино.

Стоимость акционных билетов составляет от 150 до 450 рублей. Точная цена зависит от времени сеанса, конкретного кинотеатра и региона. Список показов, на которые распространяется скидка, будет каждую неделю обновляться на сайте «КАРО» и в приложении. Билеты можно купить как онлайн, так и в кассе непосредственно перед началом сеанса.

Зачада «КАРОакции» состоит в том, чтобы походы в кино стали более доступными для широкой публики. Вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова отмечает, что уже сейчас каждый может со значительной скидкой посмотреть хитовые фильмы, а также признанную классику. В число доступных на данный момент релизов входят российская комедия «Нейробатя», комедийный боевик с Ребел Уилсон «Шпионская свадьба», авторский боди-хоррор «Гадкая сестра», остроумный триллер «Хищные твари», южнокорейские картины «Призрачный дом» и «Иллюзия контроля», ставший культовым ромком Оксаны Бычковой «Питер FM».