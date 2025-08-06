Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «КАРО» запускает новую выгодную акцию

«КАРО» запускает новую выгодную акцию

6 августа 2025 11:59
«КАРО» запускает новую выгодную акцию

Дольше прокат — ниже цена!

Сеть кинотеатров «КАРО» анонсировала «КАРОакцию», в рамках которой с июля 2025 года посетители кинозалов сети по всей России получат возможность смотреть еще больше фильмов по низкой цене. Скидки рассчитаны на релизы, которые долго держатся в прокате, а также на альтернативное кино.

Стоимость акционных билетов составляет от 150 до 450 рублей. Точная цена зависит от времени сеанса, конкретного кинотеатра и региона. Список показов, на которые распространяется скидка, будет каждую неделю обновляться на сайте «КАРО» и в приложении. Билеты можно купить как онлайн, так и в кассе непосредственно перед началом сеанса.

«КАРО» запускает новую выгодную акцию

Зачада «КАРОакции» состоит в том, чтобы походы в кино стали более доступными для широкой публики. Вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова отмечает, что уже сейчас каждый может со значительной скидкой посмотреть хитовые фильмы, а также признанную классику. В число доступных на данный момент релизов входят российская комедия «Нейробатя», комедийный боевик с Ребел Уилсон «Шпионская свадьба», авторский боди-хоррор «Гадкая сестра», остроумный триллер «Хищные твари», южнокорейские картины «Призрачный дом» и «Иллюзия контроля», ставший культовым ромком Оксаны Бычковой «Питер FM».

Фото: Сеть кинотеатров «КАРО»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Между жизнью и смертью: 6 причин посмотреть сериал «Воскрешение» Между жизнью и смертью: 6 причин посмотреть сериал «Воскрешение» Читать дальше 6 августа 2025
Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий Юмор до культуры отмены: 7 беззастенчивых олдскульных комедий Читать дальше 4 августа 2025
Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах Читать дальше 1 августа 2025
Страшно интересно: лучшие фильмы ужасов первой половины 2025 года Страшно интересно: лучшие фильмы ужасов первой половины 2025 года Читать дальше 29 июля 2025
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Читать дальше 29 июля 2025
Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги» Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги» Читать дальше 24 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Читать дальше 16 июля 2025
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Читать дальше 15 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше