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КАРО приглашает отметить выпускной в киноцентре «Октябрь»

20 июня 2023 12:22
КАРО приглашает отметить выпускной в киноцентре «Октябрь»

Гостей ждет фуршет, дискотека, стендап-шоу и премьерный показ ромокома «(Не)идеальные роботы» с Шейлин Вудли.

Сеть кинотеатров КАРО приглашает выпускников Москвы и всех, кто просто хочет весело провести время, на масштабную вечеринку «Студенческий выпускной», которая состоится 30 июня в киноцентре «Октябрь» (ул. Новый Арбат, 24).

Гостей ждет грандиозная программа, наполненная разнообразными мероприятия на любой вкус. Вечеринка начинается в 21:00 с торжественного фуршета, включающего в себя игристые напитки, и прохода по красной ковровой дорожке, на которой выпускники будут ярко встречены приветственным словом от ведущего Ильи Тернового и музыкой от DJ Grossman.

Затем в 22:00 состоится стендап-шоу от группы StandUP MSK, участники которой ранее покорили публику популярных программ «Открытый микрофон», «Comedy-баттл» и «Прожарка» от канала ТНТ.

В 23:00 в первом зале «Октября», одном из крупнейших кинозалов России, стартует живой концерт популярных музыкантов XARISTA, K.KRASH и UNTONE CHERNOV.

В 00:30 участникам «Студенческого выпускного» будет предоставлена возможность посетить премьерный показ американского фантастического ромкома «(Не)идеальные роботы» с Шейлин Вудли и Джэком Уайтхоллом в главных ролях. Картина повествует о ловеласе Чарльзе (Уайтхолл) и охотнице за деньгами богатых мужчин Элейн (Вудли), которые заводят себе роботов-двойников, чтобы те делали за них всю грязную работу. Однажды их клоны влюбляются друг в друга и решают сбежать от нерадивых хозяев, что вынуждает пару авантюристов пуститься за ними в погоню.

В 02:30 вечеринка порадует выпускников захватывающим квестом от международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия», зажигательной дискотекой и караоке, а также киномарафоном в разных залах «Октября».

Наконец 04:00 в качестве приятного завершающего штриха вечеринки гостям откроется возможность встретить рассвет в одном из самых романтичных мест Москвы, на Новом Арбате.

Подробную информацию о расписании и стоимости билетов вечеринки «Студенческий выпускной» можно узнать на официальном сайте сети КАРО.

Фото: DECAL Releasing
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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