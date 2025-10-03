Меню
3 октября 2025 13:09
Канал RU.TV провел вечеринку в честь открытия нового телесезона

Также RU.TV познакомил публику со своими новыми ведущими. Ими стали популярная блогерша Кая Голден и гимнастка Самира Мустафаева.

2 октября в концертном зале «Воробьевы Холл» телеканал русской музыки RU.TV представил звездам шоу-бизнеса, партнерам и СМИ свой предстоящий телевизионный сезон, особенностью которого стала новая концепция. Если ранее слоганом RU.TV был призыв «Смотри музыку!», то теперь к нему добавятся такие смыслы, как «Говори музыку», «Узнавай музыку», «Обсуждай музыку» и т. д.

Мероприятие посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса. На сцене выступили Ольга Серябкина, Дмитрий Маликов, Ханна, Алексей Чумаков, группы «Инь Ян» и Filatov & Karas. В качестве гостей на вечеринку заглянули Денис Клявер, Виктория Дайнеко, Анна Седокова, Джиган, Мария Янковская, Konfuz, Nkeeei, Uniqe, Милана Хаметова, Роман Каграманов, Максим Лутчак, Олег Пилягин, Катерина Земская, Павел Князев, Владимир Снежин, Кристина Чарм, Наталья Борисова и другие знаменитости.

В ходе вечера на сцену также вышел известный экс-футболист Александр Мостовой. Компанию ему составила Ольга Серябкина. Они исполнили забавный номер, обменявшись ролями: певица взялась чеканить мяч, а Мостовой продемонстрировал свои вокальные данные. Таким образом дуэт анонсировал новый проект, в котором спорт соединится с шоу-бизнесом.

Завершилось мероприятие драйвовым диджейским сетом, под который танцевали все присутствующие.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
