Как снимался главный кинохит России: вышел трейлер фильма «Чебурашка. История новогоднего чуда»
Документальная картина уже доступна для просмотра.
Кинокомпания Yellow, Black and White опубликовала трейлер документального фильма «Чебурашка. История новогоднего чуда».
Картина посвящена съемкам семейной комедии «Чебурашка», которая является самым кассовым фильмом за всю историю российского проката, В рекордно короткие сроки лента собрала более 6 млрд рублей и привлекла в кинотеатры более 20 млн зрителей.
В новый документальный проект вошло множество уникальных кадров со съемочной площадки «Чебурашки», а также интервью с членами съемочной команды. Зрители смогут узнать о процессе разработки фильма от режиссера Дмитрия Дьяченко, актеров Сергея Гармаша и Ольги Кузьминой, продюсера Эдуарда Иоляна, оператора-постановщика Ивана Лебедева и других специалистов. Среди прочего, герои фильма расскажут о тонкостях создания атмосферы сказочного вневременья на экране, сложностях работы с «нарисованным на компьютере» главным героем, причинах невероятной популярности «Чебурашка» и многом другом.
Документальный фильм «Чебурашка. История новогоднего чуда» вышел в прокат вчера, 2 марта. Картина также доступна на стриминговом сервисе START. Премьера самого «Чебурашки» состоялась 1 января, ленту все еще можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.