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Киноафиша Новости Как Кристофер Нолан снимал атомный взрыв: вышел новый проморолик «Оппенгеймера»

Как Кристофер Нолан снимал атомный взрыв: вышел новый проморолик «Оппенгеймера»

11 июля 2023 13:24
Как Кристофер Нолан снимал атомный взрыв: вышел новый проморолик «Оппенгеймера»

Режиссер признался, что снял фильм только для того, чтобы перенести зрителей в момент, когда Земля чуть не была уничтожена.

Студия Universal Pictures выпустила очередной проморолик биографического фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Видео посвящено тому, с какой тщательностью команда подошла к воспроизведению каждой исторической детали знаменитого проекта «Манхэттен». Также Нолан рассказывает, что именно так привлекло его в истории создания атомной бомбы:

«Меня долгое время интересовала судьба Оппенгеймера. В какой-то момент я узнал, что первое испытание бомбы, носившее кодовое название «Тринити», могло с очень небольшой вероятностью поджечь атмосферу Земли и уничтожить всю планету. Ученые тоже знали это, но все же нажали на кнопку. Я хотел перенести зрителей в этот экстраординарный момент истории человечества».

Затем в ролике появляется художница по декорациям Рут Де Йонг, презентующая одну из главных съемочных локаций картины — Гост Ранч в штате Нью-Мексико, где было возведено огромное количество исторически достоверных домов:

«Мы сделали все эти дома объемными. Мы хотели, чтобы зрители почувствовали себя прямо там, внутри них, почувствовали, что это происходит взаправду, что это реально. Это не просто декорации».

Ближе к концу ролика авторы картины начинают говорить о сцене взрыва атомной бомбы, снятой без использования спецэффектов. Команде пришлось создать собственный научный проект, исследуя способы воспроизведения эффектов от детонации ядерного оружия практическими средствами. По словам Нолана, поиски решений оказались успешными:

«Мы много экспериментировали и придумали несколько очень интересных аналоговых решений. Все это привело нас к съемкам взрыва «Тринити». Эта сцена должна была ощущаться пугающей и ужасающей в той степени, которой невозможно достичь компьютерной графикой».

Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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