Изумительная Ариэль: появились первые отзывы об игровом ремейке «Русалочки»

По мнению критиков, картина проигрывает оригинальному мультфильму, но все же может порадовать аудиторию.

В сети появились первые отзывы об игровом ремейке «Русалочки». Журналисты посетили премьерный показ картины, состоявшийся 8 мая, и поделились впечатлениями от просмотра в социальных сетях.

В целом критики тепло приняли фильм, особо выделив великолепные выступления исполнительниц главных ролей Холли Бейли и Мелиссы Маккарти. Например, редактор Variety Джаз Тангкай (@jazzt) написала:

«Игровой ремейк Disney волшебен, эмоционален и очарователен. Режиссер Роб Маршалл снял лучший игровой фильм в истории компании. Прекрасная музыка Лин-Мануэля Миранды и Алана Менкена просто блистает. Холли Бейли невероятна! А Мелисса Маккарти — очень крутая Урсула».

Критик Катя Вудс (@kathia_woods) также высоко оценила работу Давида Диггса, озвучившего придворного краба Себастьяна:

«Русалочка» — это призыв для всех маленьких девочек мечтать о большем. Холли Бейли — настоящая волшебница, а Дэйвид Диггс прелестен в роли Себастьяна».

Автор Gizmodo и io9 Жермен Люссье (@GermainLussier) заявил, что хотя лента выглядит «странно и разрозненно», она точно придется по душе тем, кто с нетерпением ждет ее премьеры:

«Все очень просто. Если вы с нетерпением ждете ремейк «Русалочки», то он вам точно понравится. Картина выглядит именно так, как вы ее представляете. Если вы сомневаетесь в проекте, то тоже не ошибаетесь. Он выглядит странно и разрозненно. Бейли великолепна, Маккарти крута, музыкальные номера работают отлично, но фильм в целом кажется таким необязательным».

Кирстен Акуна (@KirstenAcuna) из Insider также отметила, что качество картины не достигает уровня оригинального мультфильма:

«В «Русалочке» есть замечательная игра Холли Бейли и Мелиссы Маккарти, но в основном фильм представляет собой шаблонный ремейк, уступающий оригинальному анимационному шедевру».

Саймон Томпсон (@ShowbizSimon) из Variety подытожил общие впечатления, написав:

«Это очаровательный, но неровный фильм. Ремейк «Русалочки» не передает волшебство классического мультфильма. Однако Роб Маршалл добавил в своей проект множество креативных нововведений, которые порадуют публику. Холли Бейли и Мелисса Маккарти великолепны, а персонажи Давида Диггса и Аквафины привносят в картину отличные комедийные элементы».

Игровой ремейк «Русалочки» выйдет в мировой прокат 26 мая.