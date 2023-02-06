Издательство «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации российских книг

Один из крупнейших издательских холдингов России «Эксмо-АСТ», в активы которого входят «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора», «Дрофа» и другие известные компании, объявило о том, что планирует начать инвестировать в экранизацию книг отечественных писателей.

На первый проект холдинг уже выдели весьма впечатляющую сумму в размере 200 млн рублей. Для сравнения, только половина отечественных фильмов 2022 года могла похвастаться таким бюджетом. В дальнейшем «Эксмо-АСТ» планирует оплачивать создателям адаптаций до 25% стоимости их проектов.

Картины, которые получат поддержку холдинга, будут отбираться на специальном питчинге. В жюри мероприятия войдут представители российских киностудий, таких как 1-2-3 Production и Cosmos Studios, а также крупных стриминговых сервисов, таких как Kion и Premier. Хотя точный список книг, экранизации которых смогут принимать участие в конкурсе, еще не был объявлен, представители «Эксмо-АСТ» заявили, что планируют провести первый питчинг уже в этом месяце. По их плану, в его рамках свои проекты представят 26 претендентов. Вероятнее всего, о первых картинах, которые получат финансирование от «Эксмо-АСТ», мы узнаем только после проведения мероприятия.