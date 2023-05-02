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Киноафиша Новости Из мемов в кино: в России снимут фильм о Ждуне

Из мемов в кино: в России снимут фильм о Ждуне

2 мая 2023 10:23
Из мемов в кино: в России снимут фильм о Ждуне

Постановкой фильма занимается создатель «Непослушной».

Киностудия «Наше кино» объявила о том, что разрабатывает полнометражный игровой фильм, основанный на интернет-меме «Ждун». Режиссером проекта выступает Дмитрий Суворов, наиболее известный по эротической мелодраме «Непослушная» и триллеру «Одна».

В центре сюжета — представитель внеземной цивилизации Ждун, случайно оказавшийся в российском селе Абрау-Дюрсо. Там он знакомится с мальчиком, который решает поддержать инопланетного гостя в его миссии по возращению в родной мир. В ответ Ждун помогает своему юному другу разрешить его семейные проблемы. По словам Суворова, фильм будет посвящен тому, что людям нужно жить сегодняшним днем:

«Мы все вечно чего-то ждем. То завтра, то понедельника, то наступления весны, лета, и т.д., и это вместо того, чтобы жить и делать что-то здесь и сейчас. Это будет основной управляющей идеей фильма».

Актерский состав пока держатся в секрете, но режиссер обещает, что главные роли исполнят «очень известные артисты». Съемки картины стартуют в сентябре этого года и пройдут в Москве и Абрау-Дюрсо. Премьера состоится весной или летом следующего года, точная дата пока неизвестна.

Оригинальный «Ждун», представляющий собой скульптуру безногого существа с головой морского слона, был придуман голландской художницей Маргрит вон Бреворт. В 2017 году ее работа была замечена пользователями сети и вскоре стала популярным мемом, широко разошедшимся по просторам интернета.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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