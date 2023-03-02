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Киноафиша Новости Искра между Шарлоттой и Александром: вышел трейлер третьего сезона сериала «Сэндитон»

Искра между Шарлоттой и Александром: вышел трейлер третьего сезона сериала «Сэндитон»

2 марта 2023 15:55
Искра между Шарлоттой и Александром: вышел трейлер третьего сезона сериала «Сэндитон»

Премьера финальных серий шоу, основанного на романе Джейн Остин, состоится в марте.

Телеканал PBS опубликовал трейлер заключительного третьего сезона сериала «Сэндитон», являющегося экранизацией одноименного романа Джейн Остин. Центральные роли в продолжении шоу исполнили Роуз Уильямс («Мисс Харрис едет в Париж»), Бен Ллойд-Хьюз («Русалка и дочь короля»), Кристал Кларк («Кошачьи миры Луиса Уэйна») и Лиам Гарриг.

В центре сюжета — молодая леди Шалотта Хэйвуд (Уильямс), переезжающая в рыбацкий город Сэндитон. Освоившись на новом месте, она понимает, что при достаточных инвестициях его можно превратить в прекрасный курорт.

Второй сезон сериала закончился драматическим поворотом: Шарлотта объявила о своей помолвке с местным фермером Ральфом, а не с полковником Ленноксом (Том Уэстон-Джонс), который боролся за ее внимание. Решение Шарлотты было вызвано тем, что ее бывший возлюбленный Александр (Ллойд-Хьюз) разбил ей сердце своей нерешительностью.

В новом ролике Александр и Шарлотта возвращаются в Сэндитон. Между ними происходит эмоциональный разговор о свободах женщин. Эта беседа дает понять, что в сердцах обоих героев еще тлеют прежние чувства. Брат Александра по имени Сэмюэль (Гарриг) заявляет ему, что хоть Шарлотта и помолвлена, она еще не вышла замуж. Эта фраза может служить намеком на то, что герой попытается вернуть свою возлюбленную, даже если его намерения пойдут вразрез с общественными устоями. В это же время Джорджиана (Кларк) продолжает бороться с женихами, желающими ее руки только из-за денег.

Финальный сезон «Сэндитона» будет состоять из шести эпизодов. Его премьера состоится на PBS 19 марта.

Фото: PBS Masterpiece
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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