Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай»

10 сентября 2025 14:24
Масштабное кино об извечной борьбе добра и зла.

Кинокомпания Indian Films представила локализованный трейлер болливудского фэнтезийного боевика «Мирай», который появится в российских кинотеатрах 12 сентября.

Это история о юном герое, чья судьба заключается в том, чтобы защитить священные девять свитков от зла. Дело в том, что эти древние реликвии способны превратить обыкновенного смертного в бога. По этой причине за свитками охотятся члены преступной группировки «Черный меч», мечтающие завладеть тотальной властью. Чтобы спасти мир от катастрофы, протагонисту нужно пройти путь самовозрастания и по-настоящему поверить в себя и свой статус избранного.

В фильме индийская мифология сочетается с современной супергероикой. Судя по ролику, картина изобилует невероятными экшен-сценами со спецэффектами и трогательными разговорами о высшем предназначении. Также обращает на себя внимание обилие эффекта замедленного действия.

Режиссером выступает Картик Гаттамнени, который ранее работал в киноиндустрии в качестве оператора. Ведущие роли исполнили Теджа Саджа (избранный), Манчу Манодж (главный злодей) и Шрия Саран (мать главного героя).

В прокат фильм выйдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фото: Indian Films
Юрий Волошин
Юрий Волошин
