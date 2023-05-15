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Киноафиша Новости Идрис Эльба снимет экшен-триллер с собой в главной роли

Идрис Эльба снимет экшен-триллер с собой в главной роли

15 мая 2023 12:09
Идрис Эльба снимет экшен-триллер с собой в главной роли

Главный герой будет спасать беженцев во время тюремного бунта.

Идрис Эльба намерен вновь сесть в режиссерское кресло. Как сообщает Deadline, звезда «Лютера» выступит постановщиком остросюжетного экшен-триллера «Инфернус» (Infernus), в котором он также сыграет главную роль и выступит исполнительным продюсером. По словам артиста, это будет актуальная и человечная история.

В центре повествования окажется Донован Камару — правозащитник ООН, отправленный в специализированную американскую тюрьму для проверки информации о незаконном содержании беженцев. Простая на первый взгляд задача в итоге превращается в игру на выживание. В самый неподходящий момент среди заключенных происходит бунт, в результате которого отъявленные бандиты пытаются вырываться на свободу. Чтобы не погибнуть и вызволить беженцев, протагонист объединяется с местным криминальным авторитетом.

Сценарий на основе идеи Тома Бойла («На краю», «Вулкан») написал автор «Заложницы», «Перевозчика» и «Пятого элемента» Роберт Марк Кэмен. Старт съемок намечен на 9 октября. Основное производство пройдет в Лондоне, а оставшуюся часть снимут в Гане на новой студии TD Akuna — ее открыл Эльба, чтобы поддержать местное кинопроизводство.

Первым режиссерским проектом Эльбы является криминальная драма «Ярди» (2018).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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