Хью Джекман намекнул, что в «Дэдпуле 3» будет не один Росомаха

Хью Джекман поделился новой информацией о «Дэдпуле 3», в котором актер вновь сыграет Росомаху. В недавнем интервью для французского журнала La Parisien Джекман заявил, что он исполнит в картине «двойную роль». Эти слова могут служить намеком на то, что на экране появится сразу две версии его героя. Ранее актер уже принимал участие в проекте с подобной концепцией: в «Логане» (2017) он сыграл как самого Росомаху, так и его злобного клона под кодовым именем Х-24.

Также Джекман сказал французским журналистам, что очень рад проводить свое свободное время в Париже, потому что вскоре у него не останется такой возможности:

«Мы с Райаном Рейнольдсом дружим уже двадцать лет, нам всегда очень весело вместе. Этим летом мы начнем съемки. Вот почему сейчас я так счастлив быть в Париже и иметь возможность насладиться французской кухней. Очень скоро мне придется сесть на строгую диету, чтобы вернуть себе тело Росомахи. В моем рационе останется одна курица на пару и брокколи!».

Ранее в подкасте Empire Film Джекман также сказал, что между Росомахой и Дэдпулом в картине сложатся не самые приятные отношения:

«Представите себе шкалу отношений между людьми, где десять — это очень близкие отношения, а ноль — полный антагонизм. Мы с ним находимся на отметке ноль. Мы противоположности, поэтому ненавидим друг друга. По крайней мере, сейчас ситуация видится мне именно такой. Логана раздражает Дэдпул, он хочет держаться от него как можно дальше или вовсе ударить его. К сожалению, он не может отдалиться от Дэдпула, поэтому ему, вероятно, придется его бить».

«Дэдпул 3» выйдет в свет 8 ноября 2024 года.