Хватит ли у "Пацанов" смелости убить Хоумлендера в 5 сезоне? Шоураннер намекает на еще больше смертей

Давайте признаем очевидное — четвертый сезон «Пацанов» сильно уронил планку качества сериала. Зрители были недовольны, что на протяжении всего сезона персонажи не делали ничего важного: сценаристы хоть и пытались создать интригу, но новый сезон все равно получился пресным и очень скучным.

Пользователи Rotten Tomatoes поставили предпоследней главе «Пацанов» всего 53% «свежести» — отвратительный результат для некогда всенародно любимого шоу.

В связи с этим шоураннер Эрик Крипке готов принять радикальные меры в пятом сезоне сериала. Чтобы избавить зрителей от скуки, главный сценарист решил использовать проверенную тактику «Игры престолов» и заявил, что даже главные герои смогут умереть в грядущем финальном сезоне.

«В этом и заключается вся прелесть финального сезона. Нет никаких гарантий, что кто-то выживет, потому что мы не обязаны сохранять актеров на следующий сезон. Так что мы можем постоянно устраивать шокирующие, грандиозные события», — отметил Крипке.

И действительно: главные персонажи «Пацанов» всегда подозрительно удачно выбирались даже из самых серьезных передряг, и подобная «сценарная броня» уже приелась зрителям.

Но кто из героев «Пацанов» отправится на тот свет?

Крипке держит имена жертв в секрете, но поклонники надеются на смерть только одного персонажа — Хоумлендера. Несмотря на культовый статус этого суперзлодея, сценаристы просто отказываются его развивать. В последнем сезоне Хоумлендер не сделал ничего даже отдаленно интересного, что во многом и испортило четвертую часть «Пацанов». Вопрос только в том, хватит ли у Крипке смелости убить Хоумлендера.

Учитывая популярность франшизы, Prime Video вполне может заставить шоураннера сохранить жизнь персонажу Энтони Старра, чтобы затем запустить в производство спин-офф с ним в главной роли.

Пятый сезон «Пацанов» обещают показать уже в 2026 году.